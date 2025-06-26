الشرع يؤكد: مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين لوقف اعتداءات إسرائيل

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أكد الرئيس السوري ، أن سلطات الجديدة تعمل على إيقاف الاعتداءات المتواصلة على المناطق الآمنة في محافظة جنوب غربي البلاد.وأعلن ، في بيان صادر عن ، العمل على إيقاف "الاعتداءات الإسرائيلية عبر مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين".كما أشار البيان إلى أن الشرع التقى وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان.يشار إلى أن كانت شنت منذ كانون الأول 2024 وسقوط نظام الرئيس السابق ، عشرات مستهدفة قواعد عسكرية جوية وبحرية وبرية للجيش السوري السابق.(العربية)