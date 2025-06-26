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الشرع يؤكد: مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين لوقف اعتداءات إسرائيل

Lebanon 24
26-06-2025 | 00:29
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أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن سلطات الإدارة السورية الجديدة تعمل على إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المناطق الآمنة في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد.
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وأعلن الشرع، في بيان صادر عن مكتب الرئاسة، العمل على إيقاف "الاعتداءات الإسرائيلية عبر مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين".

كما أشار البيان إلى أن الشرع التقى وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان.

يشار إلى أن إسرائيل كانت شنت منذ كانون الأول 2024 وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، عشرات الغارات مستهدفة قواعد عسكرية جوية وبحرية وبرية للجيش السوري السابق.(العربية)


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