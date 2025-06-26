29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ترامب متهم بحرمان ولايات من تمويل فيدرالي... والديمقراطيون يتحركون قضائيًا
Lebanon 24
26-06-2025
|
00:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفع 21 نائبا عاما ديمقراطيا دعوى قضائية يوم الثلاثاء يطلبون من القاضي أن يعلن أن الأداة الرئيسية التي اعتمدت عليها
إدارة الرئيس دونالد ترامب
لإلغاء المنح الفيدرالية يتم استخدامها بشكل غير قانوني.
Advertisement
ذكرت الشكوى أن الولايات خسرت مليارات الدولارات في مجالات مكافحة الجريمة، والتعليم، والبحث الطبي والعلمي، ومياه الشرب النظيفة. وتسعى الولايات إلى الحصول على تعويضات بموجب أمر قضائي وإعلاني لهذه المشاريع وغيرها التي تمت الموافقة على تمويلها فيدراليًا قبل تولي
الرئيس ترامب
منصبه.
وزعمت الولايات أن الإدارة تعتمد على بند واحد ضمن لائحة مكتب الإدارة والميزانية (OMB) التي تنص على أن الوكالات الفيدرالية قد تلغي المنح "وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بالجائزة الفيدرالية، بما في ذلك، إلى الحد الذي يسمح به القانون، إذا لم تعد الجائزة تحقق أهداف البرنامج أو أولويات الوكالة".
وزعمت الدعوى القضائية أن صياغة اللائحة تُطبّق بطريقة غير مسبوقة، وبطريقة تتعارض مع القصد الأصلي وتاريخ
القاعدة
.
مواضيع ذات صلة
المدعي العام لولاية كاليفورنيا: إضفاء طابع فيدرالي على نشر قوات الحرس الوطني في الولاية غير قانوني
Lebanon 24
المدعي العام لولاية كاليفورنيا: إضفاء طابع فيدرالي على نشر قوات الحرس الوطني في الولاية غير قانوني
26/06/2025 17:06:44
26/06/2025 17:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب التحقيقات الفيدرالي: نواصل التحقيق في مقتل موظفي السفارة والتواصل مع معارف وأقارب وزملاء المتهم
Lebanon 24
مكتب التحقيقات الفيدرالي: نواصل التحقيق في مقتل موظفي السفارة والتواصل مع معارف وأقارب وزملاء المتهم
26/06/2025 17:06:44
26/06/2025 17:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني: إيران لن تقبل بحرمان شعبها من الحقوق غير القابلة للتفاوض
Lebanon 24
إعلام إيراني: إيران لن تقبل بحرمان شعبها من الحقوق غير القابلة للتفاوض
26/06/2025 17:06:44
26/06/2025 17:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ب: جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد حظر ترامب دخول الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة
Lebanon 24
أ.ب: جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد حظر ترامب دخول الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة
26/06/2025 17:06:44
26/06/2025 17:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
هدنة طويلة أم تسوية شاملة؟
Lebanon 24
هدنة طويلة أم تسوية شاملة؟
10:01 | 2025-06-26
26/06/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على صنع القنبلة النووية؟
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على صنع القنبلة النووية؟
10:00 | 2025-06-26
26/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعركة لم تُحسم بعد…هدنة مؤجّلة على حافة الانفجار!
Lebanon 24
المعركة لم تُحسم بعد…هدنة مؤجّلة على حافة الانفجار!
09:30 | 2025-06-26
26/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيغسيث: بفضل العمل العسكري الحازم ضد إيران توفرت الظروف لوقف الحرب
Lebanon 24
هيغسيث: بفضل العمل العسكري الحازم ضد إيران توفرت الظروف لوقف الحرب
09:28 | 2025-06-26
26/06/2025 09:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يعرض خدمة "غريبة" على الإيرانيين
Lebanon 24
الموساد يعرض خدمة "غريبة" على الإيرانيين
09:08 | 2025-06-26
26/06/2025 09:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"!
Lebanon 24
تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"!
14:30 | 2025-06-25
25/06/2025 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
11:47 | 2025-06-25
25/06/2025 11:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن الطيارين الذين قصفوا إيران.. هكذا عاشوا 37 ساعة في الجو!
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن الطيارين الذين قصفوا إيران.. هكذا عاشوا 37 ساعة في الجو!
13:00 | 2025-06-25
25/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
03:53 | 2025-06-26
26/06/2025 03:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
معتصم النهار يتحدث عن فنانة مصرية شهيرة.. والأخيرة ترد! (صورة)
Lebanon 24
معتصم النهار يتحدث عن فنانة مصرية شهيرة.. والأخيرة ترد! (صورة)
12:35 | 2025-06-25
25/06/2025 12:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:01 | 2025-06-26
هدنة طويلة أم تسوية شاملة؟
10:00 | 2025-06-26
هل ما زالت إيران قادرة على صنع القنبلة النووية؟
09:30 | 2025-06-26
المعركة لم تُحسم بعد…هدنة مؤجّلة على حافة الانفجار!
09:28 | 2025-06-26
هيغسيث: بفضل العمل العسكري الحازم ضد إيران توفرت الظروف لوقف الحرب
09:08 | 2025-06-26
الموساد يعرض خدمة "غريبة" على الإيرانيين
09:00 | 2025-06-26
هل يصمد التفاهم الإيراني الإسرائيلي ويتحول لاتفاق؟
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
26/06/2025 17:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
26/06/2025 17:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
26/06/2025 17:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24