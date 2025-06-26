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عربي-دولي
مجلس الشيوخ الأميركي يعقد جلسة إحاطة سرية بشأن إيران
Lebanon 24
26-06-2025
|
00:41
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وسط معركة سياسية محتدمة حول ما تكشفه المعلومات الاستخباراتية، من المتوقع أن يرسل
البيت الأبيض
أربعة من كبار مسؤولي الأمن القومي لإطلاع المشرعين في الكونغرس في جلسة إحاطة سرية بشأن
إيران
، وفقا لمسؤول رفيع في إدارة الرئيس
دونالد ترامب
.
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والمسؤولون هم
وزير الدفاع
بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، بحسب ما أفاد مسؤولون في الإدارة، وفقا لـ"
واشنطن
بوست".
ومن اللافت أن مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، التي كانت قد أدلت بشهادتها في مارس مؤكدة أن وكالات الاستخبارات الأميركية قدّرت أن إيران لا تبني سلاحاً نووياً، ستكون غائبة عن هذه الإحاطة.
غياب غابارد
بدوره، قال المسؤول الرفيع في إدارة
ترامب
، مشترطا عدم
الكشف عن
هويته لمناقشة خطط لم يُعلَن عنها بعد، إن "راتكليف سيمثل مجتمع الاستخبارات"، في إشارة إلى غياب غابارد.
وأضاف: "
وسائل الإعلام
تحوّل الأمر إلى شيء ليس كما يبدو".
وأفاد مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون وأشخاص مقربون من البيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست" بأن الرئيس ترامب وصف تقييم تولسي غابارد لبرنامج إيران
النووي
بأنه "خاطئ"، وقام إلى حد كبير بتهميشها في إدارة دور
الولايات المتحدة
في الحرب بين إيران وإسرائيل، رغم تأكيد مسؤولي البيت الأبيض أنها تقوم بعمل "أساسي وحيوي".
تقييد مشاركة المعلومات السرية
من جانبه، دعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشارلز إي. شومر، يوم الأربعاء، البيت الأبيض إلى "التراجع فوراً" عن قراره بشأن تقييد مشاركة المعلومات السرية.
وقال شومر من على منصة مجلس الشيوخ: "لا يحق للإدارة أن تتكتم على الكونغرس في قضايا تتعلق بالأمن القومي. أعضاء مجلس الشيوخ يستحقون معرفة المعلومات، والإدارة ملزمة قانوناً بإطلاع الكونغرس بدقة على ما يحدث الآن في الخارج".
وأفاد التقييم الاستخباراتي الأميركي الأولي، الذي كشف عنه لأول مرة عبر شبكة "
سي إن
إن"، بأن الضربات الجوية التي أمر بها ترامب ضد المنشآت النووية
الإيرانية
قد أخّرت برنامج
طهران
لعدة أشهر، لكنها لم تدمّره بالكامل.
ومنذ ذلك الحين، دافع ترامب ومسؤولو البيت الأبيض بقوة ضد هذا التقييم، مؤكدين أن قاذفات B-2 والصواريخ توماهوك التي أُطلقت من غواصات قد دمرت المواقع بشكل كامل.
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