بيزوس يتحرّك لاستغلال الخلاف بين ترامب وماسك.. وهذه استراتيجيته!

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كشفت مصادر صحفية أميركية عن محاولات من جانب جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" ومالك شركة "بلو أوريجين" الفضائية، للاستفادة من الخلاف بين الرئيس الأميركي ورجل الأعمال لصالحه.وذكرت صحيفة " " أن شركة بيزوس تجري محادثات مع شخصيات بارزة في حملة ، بهدف تعزيز مكانتها في مشاريع الفضاء التابعة للحكومة الأميركية، وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين وترامب على خلفية خلافات سياسية وتجارية.حملة ضغط جديدةبحسب التقرير، بدأت "بلو أوريجين" حملة ضغط قوية لاستعادة نفوذها داخل وكالة الفضاء الأميركية " " ووزارة الدفاع، مستفيدة من تعثّر العلاقة بين ترامب ومالك شركة "سبيس إكس"، التي تُعدّ المنافس الأكبر لبلو أوريجين في مشاريع الفضاء الممولة حكوميا.وتشير الصحيفة إلى أن التوتر بين ترامب وماسك بلغ ذروته مؤخرا، خصوصا بعد أن وجّه ترامب انتقادات علنية لماسك على خلفية مواقفه من سياسات الهجرة والذكاء الاصطناعي، في حين رد ماسك بتغريدات حادة وصفت ترامب بأنه "غير كفؤ" لقيادة البلاد مجددا.استراتيجية بيزوسفي المقابل، يرى مراقبون أن تحرّك بيزوس يأتي في توقيت مدروس، إذ يسعى إلى التقرّب من دوائر القرار مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، في محاولة لاقتناص فرص جديدة من التراجع أمام هيمنة "سبيس إكس" على صفقات الفضاء.ويُذكر أن "بلو أوريجين" كانت قد خسرت عدة عقود مهمة لصالح شركة ماسك خلال ، رغم محاولات بيزوس المتكررة للطعن قانونيا في نتائج تلك المناقصات، وهو ما دفعه إلى تعديل استراتيجيته في الفترة الأخيرة.صراع المليارديرات يمتد إلى الفضاءويُنظر إلى التنافس بين ماسك وبيزوس باعتباره أحد أبرز صراعات المليارديرات في القرن الحادي والعشرين، ويمتد هذا الصراع من التجارة الإلكترونية إلى غزو الفضاء، ومن الإعلام إلى .(سكاي نيوز)