بعد انقطاع دام أكثر من 13 عامًا.. هبوط أول رحلة إيطالية في بنغازي

هبطت الرحلة الرقم AZ 8035 التابعة لشركة الخطوط الجوية الإيطالية
(ITA) في مطار بنينا الدولي في بنغازي
، بعد انقطاع دام أكثر من 13 عامًا، تزامنًا مع افتتاح المنتدى الاقتصادي الإيطالي الليبي
لإعادة الإعمار والتنمية من 24 إلى 26 يونيو في بنغازي، العاصمة الاقتصادية لشرق ليبيا
.
على متن الرحلة الأولى المباشرة من روما
إلى بنغازي، كان السفير الإيطالي في طرابلس
، جيانلوكا ألبريني، ورئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية
، نيكولا كوليكي، إضافة إلى 80 ممثلًا عن الشركات الإيطالية المشاركة في المنتدى، إلى جانب رجال أعمال ليبيين.
وقال كوليكي إن الشركات الإيطالية أمام آفاق
جديدة لم تُستكشف بعد. وأضاف أن الهدف هو بناء علاقة اقتصادية مستدامة.
من جهتها، وضعت السلطات الليبية، ممثلة بصندوق إعادة الإعمار
والتنمية برئاسة بلقاسم حفتر
، شرطًا لضمان الجودة والموثوقية في التعاون الاقتصادي، وهو ما رحب به الجانب الإيطالي الذي أبدى عزمه على بناء شراكة منظمة وشفافة تركز على نقل المهارات.
وفي خطوة إضافية لتعزيز التعاون، أعلنت غرفة التجارة الإيطالية الليبية عن افتتاح مكتب دائم في بنغازي.