بعد انقطاع دام أكثر من 13 عامًا.. هبوط أول رحلة إيطالية في بنغازي

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هبطت الرحلة الرقم AZ 8035 التابعة لشركة الخطوط الجوية (ITA) في مطار بنينا الدولي في ، بعد انقطاع دام أكثر من 13 عامًا، تزامنًا مع افتتاح المنتدى الاقتصادي لإعادة الإعمار والتنمية من 24 إلى 26 يونيو في بنغازي، العاصمة الاقتصادية لشرق .على متن الرحلة الأولى المباشرة من إلى بنغازي، كان السفير الإيطالي في ، جيانلوكا ألبريني، ورئيس غرفة التجارة الإيطالية ، نيكولا كوليكي، إضافة إلى 80 ممثلًا عن الشركات الإيطالية المشاركة في المنتدى، إلى جانب رجال أعمال ليبيين.وقال كوليكي إن الشركات الإيطالية أمام جديدة لم تُستكشف بعد. وأضاف أن الهدف هو بناء علاقة اقتصادية مستدامة.من جهتها، وضعت السلطات الليبية، ممثلة بصندوق والتنمية برئاسة بلقاسم ، شرطًا لضمان الجودة والموثوقية في التعاون الاقتصادي، وهو ما رحب به الجانب الإيطالي الذي أبدى عزمه على بناء شراكة منظمة وشفافة تركز على نقل المهارات.وفي خطوة إضافية لتعزيز التعاون، أعلنت غرفة التجارة الإيطالية الليبية عن افتتاح مكتب دائم في بنغازي.