قمة أوروبية اليوم.. هذه ابرز بنود جدول الاعمال

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ويشارك المستشار الألماني فريدريش ميرتس لأول مرة في قمة قادة في الاتحاد منذ توليه مهام منصبه. كما ستشهد القمة مشاركة الرئيس الأوكراني عبر الفيديو.



ومن المنتظر أن تدور المحادثات أيضا حول مواصلة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك على خلفية تقرير مراجعة أشار إلى أن تنتهك مبادئ محددة للتعاون الوثيق مع الاتحاد عبر نهجها في . وفي ضوء هذا التقرير يتباحث قادة الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانوا سيتفاعلون من الأساس مع نتائج هذا التقرير، وكيفية التفاعل معه حال تقرير ذلك. يعقد قادة قمتهم، اليوم الخميس في ، غداة قمة (ناتو) في لاهاي، حيث من المنتظر أن تركز المباحثات حول تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا والتطورات في .ويشارك المستشار الألماني فريدريش ميرتس لأول مرة في قمة قادة في الاتحاد منذ توليه مهام منصبه. كما ستشهد القمة مشاركة الرئيس الأوكراني عبر الفيديو.ومن المنتظر أن تدور المحادثات أيضا حول مواصلة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك على خلفية تقرير مراجعة أشار إلى أن تنتهك مبادئ محددة للتعاون الوثيق مع الاتحاد عبر نهجها في . وفي ضوء هذا التقرير يتباحث قادة الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانوا سيتفاعلون من الأساس مع نتائج هذا التقرير، وكيفية التفاعل معه حال تقرير ذلك.

وبينما تدعو دول مثل إلى تعليق الاتفاقية، تعارض مثل هذه الخطوة، حيث قال ميرتس: "تعطيل الاتفاقية أو إنهاؤها أمر غير وارد بالنسبة للحكومة ".



ومن المنتظر مناقشة مواصلة الدعم لأوكرانيا، في حربها ضد ، بمشاركة الرئيس عبر الفيديو. وحتى الآن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي ستتمكن من الاتفاق على نهج مشترك فيما يتعلق بمواصلة الدعم، أو ما إذا كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيرفض التوقيع على بيان ختامي مشترك في هذا الشأن.