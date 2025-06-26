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عربي-دولي
قمة أوروبية اليوم.. هذه ابرز بنود جدول الاعمال
Lebanon 24
26-06-2025
|
01:59
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يعقد قادة
الاتحاد الأوروبي
قمتهم، اليوم الخميس في
بروكسل
، غداة قمة
حلف شمال الأطلسي
(ناتو) في لاهاي، حيث من المنتظر أن تركز المباحثات حول تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا والتطورات في
الشرق الأوسط
.
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ويشارك المستشار الألماني فريدريش ميرتس لأول مرة في قمة قادة
الدول الأعضاء
في الاتحاد
الأوروبي
منذ توليه مهام منصبه. كما ستشهد القمة مشاركة الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
عبر الفيديو.
ومن المنتظر أن تدور المحادثات أيضا حول مواصلة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك على خلفية تقرير مراجعة أشار إلى أن
إسرائيل
تنتهك مبادئ محددة للتعاون الوثيق مع الاتحاد عبر نهجها في
قطاع غزة
. وفي ضوء هذا التقرير يتباحث قادة الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانوا سيتفاعلون من الأساس مع نتائج هذا التقرير، وكيفية التفاعل معه حال تقرير ذلك.
وبينما تدعو دول مثل
إسبانيا
إلى تعليق الاتفاقية، تعارض
ألمانيا
مثل هذه الخطوة، حيث قال ميرتس: "تعطيل الاتفاقية أو إنهاؤها أمر غير وارد بالنسبة للحكومة
الألمانية
".
ومن المنتظر مناقشة مواصلة الدعم لأوكرانيا، في حربها ضد
روسيا
، بمشاركة الرئيس
زيلينسكي
عبر الفيديو. وحتى الآن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي ستتمكن من الاتفاق على نهج مشترك فيما يتعلق بمواصلة الدعم، أو ما إذا كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيرفض التوقيع على بيان ختامي مشترك في هذا الشأن.
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