Advertisement

عربي-دولي

بالصور.. شاهدوا حجم الدمار في منشآت إيران النووية

Lebanon 24
26-06-2025 | 02:05
A-
A+
Doc-P-1382838-638865258712587737.png
Doc-P-1382838-638865258712587737.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تكشف صور الأقمار الصناعية الأخيرة عن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية النووية الإيرانية نتيجة الضربات الأميركية والإسرائيلية المركّزة، والتي استهدفت مواقع استراتيجية من بينها منشآت فوردو وأصفهان ونطنز، ومرافق حساسة في طهران ومحيطها.
Advertisement

في منشأة فوردو المدفونة تحت جبل قرب مدينة قم، أظهرت الصور التي التقطت في 24 حزيران حُفرًا جديدة وأضرارًا عند مداخل الأنفاق، وهي نتيجة مباشرة للقصف الأميركي بقنابل خارقة للتحصينات في 22 حزيران، تلاه هجوم إسرائيلي في اليوم التالي استهدف طرق الوصول. تسلل الغبار الرمادي والحطام الكثيف إلى المشهد، ما يشير إلى دمار يمتد تحت الأرض، ويُرجح أنه أصاب قلب المنشأة.
صورة من القمر الصناعي ماكسار تُظهر الأضرار التي لحقت بمنشأة فوردو النووية، وتظهر فيها حفر ومبنى مدمر.

أما مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، وهو أحد أبرز مواقع تحويل اليورانيوم في البلاد، فقد تعرض لسلسلة من الغارات، أسفرت عن تدمير مبانٍ رئيسية ومداخل أنفاق. وأكد خبراء أن الأضرار التي لحقت ببعض المداخل قد تكون متوسطة إلى كبيرة، مشيرين إلى حريق محتمل في أحد الأنفاق قد يطيل أمد عملية الإصلاح لسنوات.
صور الأقمار الصناعية ماكسار تُظهر منشأة أصفهان النووية - 4 صور من 20 يونيو و22 يونيو

منشأة نطنز، التي تُعد الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في إيران، أظهرت حفرتين عميقتين عقب الضربة الأميركية. وفي الصور الأحدث، ظهرت هذه الحفر وقد غُطيت بالأوساخ، ما يوحي ببدء جهود الردم أو التمويه، على الأرجح للحد من أضرار إضافية في حال تكرار القصف.
صور الأقمار الصناعية التي التقطتها ماكسار لمنشأة نطنز النووية تظهر في 22 يونيو: حفر ناجمة عن القصف الأمريكي وفي 24 يونيو: حفر مغطاة على ما يبدو.

خارج نطاق المنشآت النووية، تكشف الصور عن دمار بالغ في مطار مهرآباد غرب طهران، حيث استُهدفت طائرات من طراز F-14 تعود لحقبة ما قبل الثورة، بالإضافة إلى تدمير مستودعات قرب المدرج، في منطقة مرتبطة بصناعات الدفاع الجوي.
صور الأقمار الصناعية من ماكسار لمطار مهرآباد تُظهر المباني المدمرة

كما تُظهر الأقمار الصناعية حجم الدمار في جامعة الشهيد رجائي بمنطقة لافيزان، التي كانت هدفًا لسلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية، حيث تم رصد مبانٍ كبيرة متضررة بالكامل، وسط منطقة مدنية وصناعية حساسة. (BBC)
صور الأقمار الصناعية من ماكسار تُظهر الأضرار التي لحقت بالمباني في جامعة الشهيد رجائي

صورة من القمر الصناعي ماكسار تُظهر الأضرار التي لحقت بالمنشأة النووية في فوردو








مواضيع ذات صلة
بالفيديو: إسرائيل تقصف التلفزيون الإيراني.. شاهدوا حجم الدمار
lebanon 24
26/06/2025 17:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: شاهدوا حجم الدمار في بلدة عين قانا جراء القصف الإسرائيلي
lebanon 24
26/06/2025 17:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... شاهدوا حجم الأضرار في المنشآت النووية الإيرانية بعد الضربات الإسرائيلية
lebanon 24
26/06/2025 17:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي: لا نعلم حتى الآن حجم الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية
lebanon 24
26/06/2025 17:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:01 | 2025-06-26
10:00 | 2025-06-26
09:30 | 2025-06-26
09:28 | 2025-06-26
09:08 | 2025-06-26
09:00 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24