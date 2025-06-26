29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أستراليا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا
Lebanon 24
26-06-2025
|
02:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الحكومة
الأسترالية
فرض حزمة جديدة من
العقوبات
على 37 شخصية و7 كيانات روسية، في إطار جهودها المستمرة للضغط على الاقتصاد العسكري الروسي.
Advertisement
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية
بيني
وونغ إن العقوبات الجديدة تتضمن قيودا مالية وحظرا على دخول البلاد، وتستهدف أفرادا ومؤسسات في قطاعات الدفاع والطاقة والنقل والتأمين، إضافة إلى شخصيات إعلامية وفنية متهمة بنشر "الدعاية الروسية".
ومن بين أبرز الأسماء التي شملتها العقوبات الفنان الروسي ياروسلاف درونوف المعروف باسم "Shaman"، والممثل فياتشيسلاف مانوتشاروف، إلى جانب مدير مجموعة "نيوز ميديا" الإعلامية آرام غابريليانوف، ونائب
المدير العام
لمؤسسة البث الحكومية الروسية أنطون زلاتوبولسكي، ومدير "معهد تطوير الإنترنت" أليكسي غوريسلافسكي.
كما استهدفت العقوبات أعضاء في مجالس إدارة شركات كبرى مثل "غازبروم نفط"، و"غازبروم بنك"، و"روسغيدرو"، و"سوفكومفلوت"، إضافة إلى المدير العام لشركة "تاتافتودور" أيرات شايمييف، ورئيس
جمهورية
تتارستان رستم مينيخانوف.
وشملت الكيانات المستهدفة أيضا
شركة التأمين
الروسية سوغلاسية، وشركة ميكرون المتخصصة في تكنولوجيا أشباه الموصلات، ومصنع المعالجات بايكال إلكترونيكس، إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة ضد شخصيات روسية
Lebanon 24
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة ضد شخصيات روسية
26/06/2025 17:08:01
26/06/2025 17:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران
Lebanon 24
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران
26/06/2025 17:08:01
26/06/2025 17:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: أميركا وأوروبا تعدان عقوبات جديدة ضد روسيا
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: أميركا وأوروبا تعدان عقوبات جديدة ضد روسيا
26/06/2025 17:08:01
26/06/2025 17:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سأفرض مع الشركاء عقوبات إذا لم تحترم روسيا وأوكرانيا وقف النار
Lebanon 24
ترامب: سأفرض مع الشركاء عقوبات إذا لم تحترم روسيا وأوكرانيا وقف النار
26/06/2025 17:08:01
26/06/2025 17:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
هدنة طويلة أم تسوية شاملة؟
Lebanon 24
هدنة طويلة أم تسوية شاملة؟
10:01 | 2025-06-26
26/06/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على صنع القنبلة النووية؟
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على صنع القنبلة النووية؟
10:00 | 2025-06-26
26/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعركة لم تُحسم بعد…هدنة مؤجّلة على حافة الانفجار!
Lebanon 24
المعركة لم تُحسم بعد…هدنة مؤجّلة على حافة الانفجار!
09:30 | 2025-06-26
26/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيغسيث: بفضل العمل العسكري الحازم ضد إيران توفرت الظروف لوقف الحرب
Lebanon 24
هيغسيث: بفضل العمل العسكري الحازم ضد إيران توفرت الظروف لوقف الحرب
09:28 | 2025-06-26
26/06/2025 09:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يعرض خدمة "غريبة" على الإيرانيين
Lebanon 24
الموساد يعرض خدمة "غريبة" على الإيرانيين
09:08 | 2025-06-26
26/06/2025 09:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"!
Lebanon 24
تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"!
14:30 | 2025-06-25
25/06/2025 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
11:47 | 2025-06-25
25/06/2025 11:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
03:53 | 2025-06-26
26/06/2025 03:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن الطيارين الذين قصفوا إيران.. هكذا عاشوا 37 ساعة في الجو!
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن الطيارين الذين قصفوا إيران.. هكذا عاشوا 37 ساعة في الجو!
13:00 | 2025-06-25
25/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معتصم النهار يتحدث عن فنانة مصرية شهيرة.. والأخيرة ترد! (صورة)
Lebanon 24
معتصم النهار يتحدث عن فنانة مصرية شهيرة.. والأخيرة ترد! (صورة)
12:35 | 2025-06-25
25/06/2025 12:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:01 | 2025-06-26
هدنة طويلة أم تسوية شاملة؟
10:00 | 2025-06-26
هل ما زالت إيران قادرة على صنع القنبلة النووية؟
09:30 | 2025-06-26
المعركة لم تُحسم بعد…هدنة مؤجّلة على حافة الانفجار!
09:28 | 2025-06-26
هيغسيث: بفضل العمل العسكري الحازم ضد إيران توفرت الظروف لوقف الحرب
09:08 | 2025-06-26
الموساد يعرض خدمة "غريبة" على الإيرانيين
09:00 | 2025-06-26
هل يصمد التفاهم الإيراني الإسرائيلي ويتحول لاتفاق؟
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
26/06/2025 17:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
26/06/2025 17:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
26/06/2025 17:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24