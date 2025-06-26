أستراليا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

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أعلنت الحكومة فرض حزمة جديدة من على 37 شخصية و7 كيانات روسية، في إطار جهودها المستمرة للضغط على الاقتصاد العسكري الروسي.وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية وونغ إن العقوبات الجديدة تتضمن قيودا مالية وحظرا على دخول البلاد، وتستهدف أفرادا ومؤسسات في قطاعات الدفاع والطاقة والنقل والتأمين، إضافة إلى شخصيات إعلامية وفنية متهمة بنشر "الدعاية الروسية".ومن بين أبرز الأسماء التي شملتها العقوبات الفنان الروسي ياروسلاف درونوف المعروف باسم "Shaman"، والممثل فياتشيسلاف مانوتشاروف، إلى جانب مدير مجموعة "نيوز ميديا" الإعلامية آرام غابريليانوف، ونائب لمؤسسة البث الحكومية الروسية أنطون زلاتوبولسكي، ومدير "معهد تطوير الإنترنت" أليكسي غوريسلافسكي.كما استهدفت العقوبات أعضاء في مجالس إدارة شركات كبرى مثل "غازبروم نفط"، و"غازبروم بنك"، و"روسغيدرو"، و"سوفكومفلوت"، إضافة إلى المدير العام لشركة "تاتافتودور" أيرات شايمييف، ورئيس تتارستان رستم مينيخانوف.وشملت الكيانات المستهدفة أيضا الروسية سوغلاسية، وشركة ميكرون المتخصصة في تكنولوجيا أشباه الموصلات، ومصنع المعالجات بايكال إلكترونيكس، إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى. (روسيا اليوم)