وزير الدفاع الروسي: احتمال نشوب الصراعات قد ازداد بشكل خطير



Advertisement

وقال بيلاوسوف، خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون": "لقد تدهور الوضع في بشكل حاد، أولاً وقبل كل شيء يعود ذلك إلى المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، والضربات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت والبنية التحتية العسكرية الإيرانية، مثل هذه الهجمات تعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي". أكد الروسي أندريه بيلاوسوف، الخميس، أن المواجهة أدت إلى تفاقم الوضع في المنطقة بشكل حاد، معتبراً على المنشآت الإيرانية انتهاكاً صارخاً لميثاق . كما اعتبر أن احتمال نشوب الصراعات قد ازداد بشكل خطير.وقال بيلاوسوف، خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون": "لقد تدهور الوضع في بشكل حاد، أولاً وقبل كل شيء يعود ذلك إلى المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، والضربات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت والبنية التحتية العسكرية الإيرانية، مثل هذه الهجمات تعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأكد وزير الدفاع الروسي أن أعربت عن استعدادها لتقديم جهود الوساطة في تخفيف حدة النزاع بين وإسرائيل.



وقال بيلاوسوف: "قدّمت ، على الفور وعلى جميع المستويات، تعازيها لإيران فيما يتعلق بالخسائر البشرية العديدة"، مضيفاً "ودانت روسيا بشدة تصرفات والولايات المتحدة، وأعلنت استعدادها لتسهيل تهدئة الصراع، وبذل جهود وساطة في هذه العملية".

وأشار بيلاوسوف إلى أن "الأحداث في ، والكارثة الإنسانية في ، والوضع في ، كل ذلك يأتي في نفس السياق".



وأضاف بيلاوسوف أن الوضع العسكري السياسي في العالم آخذ في التدهور، واحتمال نشوب الصراعات قد ازداد بشكل خطير.