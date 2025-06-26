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عربي-دولي

وزير الدفاع الروسي: احتمال نشوب الصراعات قد ازداد بشكل خطير

Lebanon 24
26-06-2025 | 03:03
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أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، الخميس، أن المواجهة الإيرانية الإسرائيلية أدت إلى تفاقم الوضع في المنطقة بشكل حاد، معتبراً الغارات على المنشآت الإيرانية انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة. كما اعتبر أن احتمال نشوب الصراعات قد ازداد بشكل خطير.
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وقال بيلاوسوف، خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون": "لقد تدهور الوضع في الشرق الأوسط بشكل حاد، أولاً وقبل كل شيء يعود ذلك إلى المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، والضربات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت والبنية التحتية العسكرية الإيرانية، مثل هذه الهجمات تعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وأكد وزير الدفاع الروسي أن موسكو أعربت عن استعدادها لتقديم جهود الوساطة في تخفيف حدة النزاع بين إيران وإسرائيل.

وقال بيلاوسوف: "قدّمت روسيا، على الفور وعلى جميع المستويات، تعازيها لإيران فيما يتعلق بالخسائر البشرية العديدة"، مضيفاً "ودانت روسيا بشدة تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة، وأعلنت استعدادها لتسهيل تهدئة الصراع، وبذل جهود وساطة في هذه العملية".
وأشار بيلاوسوف إلى أن "الأحداث في سوريا، والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والوضع في لبنان، كل ذلك يأتي في نفس السياق".

وأضاف بيلاوسوف أن الوضع العسكري السياسي في العالم آخذ في التدهور، واحتمال نشوب الصراعات قد ازداد بشكل خطير.
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