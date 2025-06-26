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عربي-دولي
حادثة تهز الرأي العام الروسي.. رجل يحاول قتل طفل إيراني هارب من الحرب
Lebanon 24
26-06-2025
|
03:27
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في جريمة هزّت الرأي العام الروسي والدولي، اعترف رجل بيلاروسي بمحاولة قتل طفل يبلغ من العمر عاما ونصف، فور وصوله إلى مطار شيريميتيفو في
موسكو
، بعد فراره مع والدته من الحرب في
إيران
.
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تفاصيل الحادثة الصادمة
المتهم،
فلاديمير
فيتكوف (31 عاما)، وهو عامل في مشروع
محطة نووية
، قام بحمل الطفل يزدان ورماه بعنف على أرض صالة الوصول في
المطار
، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الجمجمة والعمود الفقري، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية.
وانتشر فيديو للواقعة، مأخوذا من كاميرا مراقبة في المطار، على
مواقع التواصل الاجتماعي
، وأظهر الشاب وهو يقوم برفع الطفل ورميه بقوة على أرضية المطار بشكل وحشي.
وكان الطفل قد وصل قبل دقائق إلى
روسيا
قادما من إيران برفقة والدته، هربا من القصف الذي تشهده البلاد، حسب ما أشار موقع "إن دي تي في".
التقارير أفادت بأن فيتكوف كان على نفس الرحلة مع الأم وطفلها، حيث كان في طريق عودته إلى روسيا.
اعتراف تحت تأثير المخدرات
خلال التحقيقات، اعترف فيتكوف بجريمته قائلا للشرطة: "حاولت قتل طفل.. في مطار شيريميتيفو"، مضيفا أنه لا يعرف سبب فعلته لأنه كان "تحت تأثير المخدرات".
السلطات الروسية أكدت العثور على مخدر الحشيش بحوزته، كما أظهرت التحاليل وجود آثار للمادة في دمه. كما أفادت منصة Mash الروسية أنه كان قد شرب ثلاث زجاجات من
الكحول
.
الطفل في حالة حرجة ومعجزة طبية
الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو، رئيسة مركز "روتشال" للأطفال في موسكو، قالت إن الطفل نُقل إلى المستشفى مصابا بكسر مفتوح في عظام الجمجمة، ونزيف دموي في الدماغ، وكسور في قاعدة وقبة الجمجمة.
غضب رسمي وشعبي
المفوّضة المعنية بحقوق الأطفال في منطقة موسكو، كسينيا ميشونوفا، وصفت الجاني بـ"الوحش المدمن"، قائلة: "لا يمكنني تسميته إنسانا.. يجب أن يُحكم عليه بأقصى درجات العقاب، مع الأشغال الشاقة حتى يُهلكه العمر".
وتابعت: "الإدمان ليس مرضا، إنه جريمة عندما يؤدي إلى محاولة قتل طفل بريء".
صدمة الأم
الأم، وهي تُدعى سهَر حاجي
زاده
، تعيش حالة من الصدمة والذعر منذ وقوع الحادث، وقد نقلت المفوّضة تساؤلاتها المتكررة للأطباء: "هل سيتعافى طفلي؟"، وسط تطمينات حذرة من الطاقم الطبي.
القضية لا تزال قيد التحقيق، فيما يطالب ناشطون بمحاكمة الجاني على وجه السرعة، وتشديد الإجراءات الأمنية في المطارات، لحماية اللاجئين والأطفال الهاربين من النزاعات.
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