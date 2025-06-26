Advertisement

شددت على أن لإيران الحق الكامل في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مؤكدة عزم على صون هذا الحق تحت أي ظرف من الظروف.وصرح المتحدث باسم الايرلنية أنه "بموجب معاهدة حظر الانتشار ، ووفقا للمادة الرابعة منها، لإيران الحق الكامل في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهي عازمة على صون هذا الحق".وأضاف بقائي أنه "من وجهة نظر ، قلنا إن الدبلوماسية لا تنتهي أبدا - حتى في ذروة الحرب المفروضة على إيران، واصلنا الحوار مع مختلف الجهات الفاعلة لإنقاذ الأرواح وضمان حماية أمننا القومي، لكنهم دمروا الدبلوماسية". (روسيا اليوم)