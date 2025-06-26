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عربي-دولي
إيران تؤكد: من حقنا استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
Lebanon 24
26-06-2025
|
03:39
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شددت
وزارة الخارجية الإيرانية
على أن لإيران الحق الكامل في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مؤكدة عزم
طهران
على صون هذا الحق تحت أي ظرف من الظروف.
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وصرح المتحدث باسم
وزارة الخارجية
الايرلنية
اسماعيل بقائي
أنه "بموجب معاهدة حظر الانتشار
النووي
، ووفقا للمادة الرابعة منها، لإيران الحق الكامل في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهي عازمة على صون هذا الحق".
وأضاف بقائي أنه "من وجهة نظر
إيران
، قلنا إن الدبلوماسية لا تنتهي أبدا - حتى في ذروة الحرب المفروضة على إيران، واصلنا الحوار مع مختلف الجهات الفاعلة لإنقاذ الأرواح وضمان حماية أمننا القومي، لكنهم دمروا الدبلوماسية". (روسيا اليوم)
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