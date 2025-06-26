Advertisement

عربي-دولي

إيران تؤكد: من حقنا استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية

Lebanon 24
26-06-2025 | 03:39
A-
A+
Doc-P-1382883-638865312530154667.png
Doc-P-1382883-638865312530154667.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن لإيران الحق الكامل في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مؤكدة عزم طهران على صون هذا الحق تحت أي ظرف من الظروف.
Advertisement

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرلنية اسماعيل بقائي أنه "بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، ووفقا للمادة الرابعة منها، لإيران الحق الكامل في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهي عازمة على صون هذا الحق".

وأضاف بقائي أنه "من وجهة نظر إيران، قلنا إن الدبلوماسية لا تنتهي أبدا - حتى في ذروة الحرب المفروضة على إيران، واصلنا الحوار مع مختلف الجهات الفاعلة لإنقاذ الأرواح وضمان حماية أمننا القومي، لكنهم دمروا الدبلوماسية". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وكالة مهر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لإيران الحق في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
lebanon 24
26/06/2025 17:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: موسكو تدعم حق إيران في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
lebanon 24
26/06/2025 17:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": أميركا تعد مسودة قرار بوكالة الطاقة تؤكد عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية
lebanon 24
26/06/2025 17:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: الطاقة النووية ضرورية للاستخدامات السلمية ولتلبية احتياجاتنا من الطاقة وهذا حق للشعب الإيراني يجب أن يُمنح له
lebanon 24
26/06/2025 17:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:01 | 2025-06-26
10:00 | 2025-06-26
09:30 | 2025-06-26
09:28 | 2025-06-26
09:08 | 2025-06-26
09:00 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24