اسقطت عشرات المسيّرات.. روسيا تنفذ غارات جوية على مدن أوكرانية

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وأوضحت الإدارة العسكرية الإقليمية أن "قنابل موجّهة أصابت مبنى سكنيا" ما أدى إلى إصابة يبلغ 34 عاما كان موجودا في شقته. استهدفت القوات الروسية مدن عدة في . وأدت غارات جوية روسية إلى مقتل شخص وإصابة آخرَين في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية صباح الخميس. وأفاد حاكم المنطقة أوليكساندر بروكودين على تليغرام بأن غارة روسية قتلت شخصا في قرية تافريسكي.وأوضحت الإدارة العسكرية الإقليمية أن "قنابل موجّهة أصابت مبنى سكنيا" ما أدى إلى إصابة يبلغ 34 عاما كان موجودا في شقته.

وفي منطقة كورابيلني، أسفرت غارات روسية ليل الأربعاء الخميس عن إصابة امرأة في السبعينات من العمر وفق ما ذكرت بلدية خيرسون على تليغرام.



وتتعرض المدن لقصف روسي بشكل يومي فيما تتقدّم القوات الروسية ميدانيا منذ أسابيع في منطقة سومي (شمال شرق أوكرانيا).



من جهتها، أعلنت ، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليل، 50 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق في البلاد.



وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 23 منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و3 فوق أراضي مقاطعة ، إصافة لطائرتين مسيرتين فوق أراضي ، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي جمهورية موردوفيا ومقاطعة كالوغا.