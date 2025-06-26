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عربي-دولي

اسقطت عشرات المسيّرات.. روسيا تنفذ غارات جوية على مدن أوكرانية

Lebanon 24
26-06-2025 | 03:42
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استهدفت القوات الروسية مدن عدة في أوكرانيا. وأدت غارات جوية روسية إلى مقتل شخص وإصابة آخرَين في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية صباح الخميس. وأفاد حاكم المنطقة أوليكساندر بروكودين على تليغرام بأن غارة روسية قتلت شخصا في قرية تافريسكي.
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وأوضحت الإدارة العسكرية الإقليمية أن "قنابل موجّهة أصابت مبنى سكنيا" ما أدى إلى إصابة شخص آخر يبلغ 34 عاما كان موجودا في شقته.
وفي منطقة كورابيلني، أسفرت غارات روسية ليل الأربعاء الخميس عن إصابة امرأة في السبعينات من العمر وفق ما ذكرت بلدية خيرسون على تليغرام.

وتتعرض المدن الأوكرانية لقصف روسي بشكل يومي فيما تتقدّم القوات الروسية ميدانيا منذ أسابيع في منطقة سومي (شمال شرق أوكرانيا).

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليل، 50 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق في البلاد.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضاف البيان أنه "تم تدمير 23 منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و3 فوق أراضي مقاطعة موسكو، إصافة لطائرتين مسيرتين فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي جمهورية موردوفيا ومقاطعة كالوغا.
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