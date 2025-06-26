من تكساس إلى شيكاغو... حملة أميركية على المشتبهين ذوي الصلة بإيران

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كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أنه تم اعتقال 17 مواطنا إيرانيا منذ يوم الأحد، في ظل تحذيرات أطلقتها وكالات إنفاذ القانون بشأن تصاعد التهديدات الأمنية داخل .وأفادت بأن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ألقت يوم الثلاثاء القبض على حميد صيادي تختكار في مدينة لوبوك بولاية تكساس، بعد انتهاكه شروط برنامج أمر الإشراف التابع للإدارة.وكان صيادي تختكار قد أدين سابقا بعدة جنايات مشددة، شملت المساعدة والتحريض، وتوزيع الهيروين، والتآمر، واستخدام التهديد أو القوة ضد شاهد، بحسب مصدر في الإدارة تحدث إلى شبكة "فوكس نيوز".وفي بالتيمور، اعتقل يوم الإثنين محمد حسن بور (45 عاما)، حيث تلقى "إشعار دولة ثالثة". وكان قد أدين سابقا بتهمة "الاعتداء بسلاح مميت أو باستخدام قوة من المرجح أن تسبب إصابة جسدية خطيرة"، وقضى مدة تقل عن عام في السجن. كما سجن لنحو ثلاثة أشهر بتهمة "الاعتداء على زوجة أو شريكة سابقة"، وحكم عليه بالسجن لعامين بتهمة المطاردة.وفي شيكاغو، اعتقل كافه عابدي (45 عاما) بتهم تتعلق بانتهاك "قانون الهجرة والجنسية"، مع سجل جنائي يعود إلى عام 2001 بعد إدانته ببيع الكوكايين.كما ألقي القبض على آريش رستمي، الذي يملك سجلا سابقا بجريمة جنسية، بالإضافة إلى عبد المحمد زاده، الذي دخل حجز إدارة الهجرة يوم الإثنين. وكان قد صدر بحقه أمر ترحيل من قبل قاض للهجرة في أريزونا منذ تشرين الثاني 2005، ولا يزال يحمل الجنسية .وكان راغب زاده قد اعتقل في عام 1999 بتهم "العنف الأسري، والتخريب، والتهديد"، وقضى 90 يوما في السجن وتحت المراقبة لمدة خمس سنوات. كما اعتقل لاحقا مرتين بسبب انتهاكات لشروط المراقبة السابقة.وفي أيار 2006، لم يتمكن من الحصول على الوثائق اللازمة للعودة إلى ، فصدر بحقه "أمر إشراف"، وتم الإفراج عنه. لكن في عام 2007، ألقي القبض عليه مجددا في كاليفورنيا، لعدم التزامه بشروط المراقبة، وأمضى ما تبقى منها في مركز احتجاز "تشينو"، بحسب إدارة الهجرة.وألقت السلطات الفيدرالية يوم الإثنين القبض على سهند يوسف نصربادي في مدينة وورث، تكساس، خلال "عملية إنفاذ موجهة". وكان نصربادي قد أدين في أيلول 2013 بتهمة الاعتداء الجنسي المشدد على طفل، وأمر قاض للهجرة بترحيله في أكتوبر من العام ذاته.كما ألقي القبض يوم الأحد مهريدي نو في ولاية ميسيسيبي من قبل إدارة الهجرة، وكان مدرجًا على "قائمة المراقبة الخاصة بالإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم" منذ شباط الماضي.كذلك تم اعتقال مهران مكاري ساحلي، العضو السابق في "الحرس الثوري الإسلامي"، في ولاية مينيسوتا، وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه "اعترف بوجود صلات له مع "، وبقي في الولايات المتحدة رغم صدور أمر بترحيله في حزيران 2022.وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية المخاوف المتزايدة من احتمال وجود خلايا نائمة إيرانية في الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب الضربات الأميركية على مواقع نووية إيرانية. (روسيا اليوم)