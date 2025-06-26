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عربي-دولي

إسرائيل توقف المساعدات عن قطاع غزة.. واستشهاد أكثر من 130 شخصا

Lebanon 24
26-06-2025 | 04:00
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تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أفاد مراسل العربية والحدث عن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 130 قتيلا فلسطينيا منذ فجر الأربعاء.
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وشنت إسرائيل عدداً من الغارات الجوية استهدفت خياماً للنازحين في مواصي خانيونس ومنطقة العطار جنوبي قطاع غزة. واسفرت الغارات أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة العشرات، بالتزامن مع إطلاق البوارج الإسرائيلية عدداً من القذائف باتجاه المناطق الغربية من غزة.
كما يستمر الجيش الإسرائيلي في عمليات إطلاق نار باتجاه الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات في مناطق نتساريم وسط القطاع، إضافة لمناطق شمال غرب غزة والتي أدت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما أفاد مراسل العربية والحدث بسقوط 100 قتيل في غزة جراء الغارات الإسرائيلية خلال آخر 24 ساعة.

من جانب آخر، وثقت لقطاتٌ مصورة لحظةَ قيام الجيش الإسرائيلي بقصف مربع سكني شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الذراعُ العسكري لحركة حماس نشرت لقطاتٍ من العملية التي استهدفت قوةً من الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت إن العملية استهدفت ناقلتي جند إسرائيليتَين، وأسفرت عن مقتل ستة جنود إسرائيليين بالإضافة لضابط وإصابة آخرين بحسب الجيش الإسرائيلي.
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