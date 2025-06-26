إسرائيل توقف المساعدات عن قطاع غزة.. واستشهاد أكثر من 130 شخصا

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وشنت عدداً من الجوية استهدفت خياماً للنازحين في مواصي خانيونس ومنطقة جنوبي قطاع غزة. واسفرت الغارات أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة العشرات، بالتزامن مع إطلاق البوارج الإسرائيلية عدداً من القذائف باتجاه المناطق الغربية من غزة. تتواصل الحرب على ، حيث أفاد مراسل العربية والحدث عن ارتفاع ضحايا القصف على القطاع إلى 130 قتيلا فلسطينيا منذ فجر الأربعاء.وشنت عدداً من الجوية استهدفت خياماً للنازحين في مواصي خانيونس ومنطقة جنوبي قطاع غزة. واسفرت الغارات أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة العشرات، بالتزامن مع إطلاق البوارج الإسرائيلية عدداً من القذائف باتجاه المناطق الغربية من غزة.

كما يستمر الجيش الإسرائيلي في عمليات إطلاق نار باتجاه الذين ينتظرون المساعدات في مناطق نتساريم وسط القطاع، إضافة لمناطق غزة والتي أدت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.



كما أفاد مراسل العربية والحدث بسقوط 100 قتيل في غزة جراء الغارات الإسرائيلية خلال آخر 24 ساعة.



من جانب آخر، وثقت لقطاتٌ مصورة لحظةَ قيام الجيش الإسرائيلي بقصف مربع سكني شمال مخيم البريج .



وكانت الذراعُ العسكري لحركة نشرت لقطاتٍ من العملية التي استهدفت قوةً من الجيش الإسرائيلي في جنوبي قطاع غزة. وقالت إن العملية استهدفت ناقلتي جند إسرائيليتَين، وأسفرت عن مقتل ستة جنود إسرائيليين بالإضافة لضابط وإصابة آخرين بحسب الجيش الإسرائيلي.