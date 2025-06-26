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بن غفير عن مساعدات غزة: عار ويجب منعها

Lebanon 24
26-06-2025 | 04:08
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دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى "وقف كامل" للمساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة، واصفا إياها بـ"العار المخز"، محذرا من أن استمرارها يمدد بقاء حركة "حماس".
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وقال بن غفير في تغريدة على موقع "إكس" اليوم الخميس: "إن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة حاليا عار مخز، وما نحتاجه في غزة ليس وقفا مؤقتا للمساعدات "الإنسانية"، بل وقفها كليا".

وأضاف "عندما حذرت مرارا وتكرارا، وللأسف كنت الوحيد الذي صوت قبل شهر ونصف ضد إدخال المساعدات، كان واضحا لي أنها ستعطي حماس دفعة قوية، سخر مني البعض وزعم أن المساعدات التي ستدخل شمال قطاع غزة لن تكفي سوى عشرة أيام، واليوم يتضح ما كان معلوما مسبقا: حماس تسيطر على كميات الغذاء والسلع التي تسهم في بقائها".

وتابع أن "وقف المساعدات سيقربنا سريعا إلى النصر، سأطالب رئيس الوزراء بطرح مسألة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة للتصويت عليها مجددا في اجتماع مجلس الوزراء المقبل". (روسيا اليوم)
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