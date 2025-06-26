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100 قتيل بعملية دفاع محلية في نيجيريا

Lebanon 24
26-06-2025 | 04:52
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قتل "أكثر من مئة" من أفراد عصابة خلال اشتباكات مع قوات دفاع محلية مدعومة من الحكومة في ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.
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وهاجم عناصر من "قوات الدفاع المدني في زامفارا"، وهي مجموعة مسلحة تدعمها الحكومة، معقل زعيم العصابة بيلو تورجي، واشتبكوا مع أفرادها على مدى ساعات. وقال المستشار الأمني لحاكم الولاية أحمد مانغا ليل الأربعاء إن المعارك أسفرت عن سقوط "أكثر من مئة" قتيل في صفوف أفراد العصابة.(ارم)
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