100 قتيل بعملية دفاع محلية في نيجيريا

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قتل "أكثر من مئة" من أفراد عصابة خلال اشتباكات مع قوات دفاع محلية مدعومة من الحكومة في ولاية زامفارا شمال غربي ، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.وهاجم عناصر من "قوات الدفاع المدني في زامفارا"، وهي مجموعة مسلحة تدعمها الحكومة، معقل زعيم العصابة بيلو تورجي، واشتبكوا مع أفرادها على مدى ساعات. وقال المستشار الأمني لحاكم الولاية أحمد مانغا ليل الأربعاء إن المعارك أسفرت عن سقوط "أكثر من مئة" قتيل في صفوف أفراد العصابة.(ارم)