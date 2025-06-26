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عربي-دولي
هل ما زالت إيران قادرة على صنع القنبلة النووية؟
Lebanon 24
26-06-2025
|
10:00
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ذكر موقع "
سكاي نيوز
عربية" أنه رغم
الغارات
المكثفة التي استهدفت منشآت البرنامج
النووي
الإيراني
، تؤكد تقارير استخباراتية أن
طهران
لا تزال تحتفظ بنحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، وهي كمية كافية نظريا لإنتاج ما يزيد عن 9 قنابل نووية، في حال توفرت التقنيات والوقت اللازمان.
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وتثير هذه المعطيات مخاوف متزايدة من قدرة
إيران على
استئناف التخصيب إلى مستوى 90%، وهو العتبة العسكرية اللازمة لصنع قنبلة نووية.
إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن امتلاك اليورانيوم لا يكفي وحده، إذ تحتاج طهران إلى أجهزة طرد مركزي سليمة، وقدرات تقنية متطورة، لتجاوز المرحلة الحرجة نحو التسليح.
وقال الدكتور علي إسلام، رئيس هيئة الطاقة الذرية
المصرية
الأسبق، إن المعلومات المؤكدة حول مدى تدمير المنشآت النووية
الإيرانية
"لا تزال بيد الطرف المستهدف فقط"، مشيرا إلى أن
إيران
نفسها تؤكد احتفاظها بقدرات تخصيب، رغم ما تعرضت له من ضربات.
وأوضح أن الوصول من نسبة تخصيب 60% إلى 90% "ليس أمرا معقدا تقنيا"، وأن من يمتلك المعرفة والخبرة للانتقال من 0.7% إلى 60%، يمكنه تقنيا إتمام المرحلة الأخيرة، لكن تصنيع سلاح نووي "يتطلب مرحلة أخرى من التجهيز لا يُكشف عنها إعلامياً".
وتشير التقديرات إلى أن إيران كانت تمتلك قبل الضربات نحو 22 ألف جهاز طرد مركزي، وهو ما يمثل العمود الفقري لأي نشاط تخصيبي.
وقد تعرّض العديد منها للتدمير في نطنز وأصفهان وفوردو، لكن تقارير تحدثت عن "نجاة عدد من هذه الأجهزة"، يُعتقد أنها خُزّنت في مواقع سرية غير معلنة.
وقال إسلام: "إذا كانت هناك أعداد محددة من أجهزة الطرد المركزي في حالة جيدة، فإن عملية رفع التخصيب من 60% إلى 90% تبقى ممكنة من الناحية الفنية".
وشدد على أن المعلومات المرتبطة بمدى اقتراب إيران من إنتاج قنبلة نووية "لا تُعلن، ولن تُعلن"، وأن تقييم هذا النوع من التقدم يقع ضمن اختصاص
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
.
وأضاف: "الوكالة هي الطرف الوحيد المخول بتقييم الالتزام باتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية... ويجب التمييز بين الانسحاب من الاتفاقيات، وبين تعليق التعاون مع الوكالة".
ومن وجهة نظر الخبراء، فإن استمرار إيران في الاحتفاظ بمخزون مخصب بهذا الحجم يمنحها ورقة مساومة قوية في أي مفاوضات قادمة، سواء للمطالبة برفع
العقوبات
، أو الحصول على ضمانات أمنية.
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