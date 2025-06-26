الأسبوع المقبل.. كوريا الشمالية تفتتح أكبر موقع سياحي

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من المقرر أن تفتتح الأسبوع المقبل موقعا سياحيا ساحليا، تقول إنه سوف يدشن عهدا جديدا لقطاع السياحة، على الرغم من أنه لم ترد تفاصيل حول موعد انفتاح البلاد بصورة كاملة أمام الزائرين الأجانب.وتمتلك منطقة وونسان-كالما الساحلية السياحية فنادق وأماكن إقامة أخرى لنحو 20 ألف زائر، يمكنهم السباحة وممارسة رياضيات وأنشطة وتناول الطعام في مطاعم ومقاهي بالموقع.وقد قام الزعيم الكوري بتفقد الموقع، وافتتاحه في مراسم فاخرة أمس الأول الثلاثاء، حسبما ذكرت المركزية اليوم الخميس.وقال كيم إن بناء الموقع سوف يُصنف على أنه " واحد من أكبر النجاحات لهذا العام" ووصف الموقع بأنه " أول خطوة تبعث بالفخر" نحو تحقيق سياسة الحكومة المتعلقة بتطوير السياحة.