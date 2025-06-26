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إقتصاد
الأسبوع المقبل.. كوريا الشمالية تفتتح أكبر موقع سياحي
Lebanon 24
26-06-2025
|
05:25
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من المقرر أن تفتتح
كوريا الشمالية
الأسبوع المقبل موقعا سياحيا ساحليا، تقول إنه سوف يدشن عهدا جديدا لقطاع السياحة، على الرغم من أنه لم ترد تفاصيل حول موعد انفتاح البلاد بصورة كاملة أمام الزائرين الأجانب.
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وتمتلك منطقة وونسان-كالما الساحلية السياحية فنادق وأماكن إقامة أخرى لنحو 20 ألف زائر، يمكنهم السباحة وممارسة رياضيات وأنشطة وتناول الطعام في مطاعم ومقاهي بالموقع.
وقد قام الزعيم الكوري
الشمالي
كيم جونغ أون
بتفقد الموقع، وافتتاحه في مراسم فاخرة أمس الأول الثلاثاء، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الكورية
المركزية اليوم الخميس.
وقال كيم إن بناء الموقع سوف يُصنف على أنه " واحد من أكبر النجاحات لهذا العام" ووصف الموقع بأنه " أول خطوة تبعث بالفخر" نحو تحقيق سياسة الحكومة المتعلقة بتطوير السياحة.
وقالت
وكالة الأنباء
الكورية
المركزية إن منتجع وونسان-كالما الشاطئي يعد أكبر موقع سياحي في
كوريا
الشمالية.
وأضافت أنه سوف سيفتح أبوابه أمام السائحين الداخليين الثلاثاء المقبل، ولكن الوكالة لم تذكر متى سيبدأ المنتجع في استقبال سائحين من الخارج. (سكاي نيوز عربية)
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