بعد مهاجمة الجنود على الحدود.. إسرائيل تستعد لإطلاق سراح "الوشق المصري"

أعلنت مصادر إسرائيلية رسمية عن استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق " المصري" إلى البرية خلال الأشهر المقبلة، بعد أن أمضى فترة علاج وإعادة تأهيل في مراكز إسرائيلية متخصصة.

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وجاء هذا القرار بعد حادثة شهيرة وقعت في الماضي عندما هاجم الحيوان مجموعة من الجنود الإسرائيليين بالقرب من الحدود ، ووصفه المصريون بـ"البطل".



ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة " " ، فقد خضع الوشق البالغ من العمر 11 شهرا لسلسلة من العمليات الجراحية المعقدة وبرنامج إعادة تأهيل مكثف في البرية التابع لهيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية. وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن الحيوان استعاد كامل لياقته البدنية وقدراته البرية.



من المقرر أن يتم تجهيز الوشق بجهاز تتبع متطور قبل إطلاقه في نوفمبر المقبل، حيث اختير هذا التوقيت لانخفاض درجات الحرارة واكتمال نمو الحيوان. ومن المتوقع أن يتم الإطلاق في منطقة قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية.