خامنئي: النظام الاسرائيلي انهار تحت ضرباتنا وتحول إلى حطام

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قدم المرشد ، التهاني للشعب الإيراني معتبرا أن ما حدث يمثل "انتصارا" على ما وصفه بـ"النظام الزائف".وقال عبر منصة "إكس" في أول تعليق له بعد الهدنة بين وإسرائيل: "أرى من الواجب أن أقدم بعض التهاني للشعب الإيراني العظيم: أولا، أهنئكم على الانتصار على النظام الصهيوني الزائف".وتابع "رغم كل ذلك الضجيج، ورغم كل تلك الادعاءات، فقد انهار النظام الصهيوني تحت ضربات الجمهورية الإسلامية وتحول إلى حطام".واعتبر خامنئي أن نظام دخل بشكل مباشر الحرب لأنه شعر أن اسرائيل ستنهار بالكامل اذا لم يتدخل.وكان غياب خامنئي، عن المشهد العام منذ نحو أسبوع، قد أثار حالة من الترقب في الأوساط السياسية والشعبية، في وقت تمر فيه بلاده بأزمة غير مسبوقة إثر التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل.والثلاثاء، أعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل بين وإيران.