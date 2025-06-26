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خامنئي: النظام الاسرائيلي انهار تحت ضرباتنا وتحول إلى حطام

Lebanon 24
26-06-2025 | 06:34
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قدم المرشد الإيراني علي خامنئي، التهاني للشعب الإيراني معتبرا أن ما حدث يمثل "انتصارا" على ما وصفه بـ"النظام الصهيوني الزائف".
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وقال خامنئي عبر منصة "إكس" في أول تعليق له بعد الهدنة بين إيران وإسرائيل: "أرى من الواجب أن أقدم بعض التهاني للشعب الإيراني العظيم: أولا، أهنئكم على الانتصار على النظام الصهيوني الزائف".

وتابع "رغم كل ذلك الضجيج، ورغم كل تلك الادعاءات، فقد انهار النظام الصهيوني تحت ضربات الجمهورية الإسلامية وتحول إلى حطام".

واعتبر خامنئي أن نظام الولايات المتحدة دخل بشكل مباشر الحرب لأنه شعر أن اسرائيل ستنهار بالكامل اذا لم يتدخل.

وكان غياب خامنئي، عن المشهد العام منذ نحو أسبوع، قد أثار حالة من الترقب في الأوساط السياسية والشعبية، في وقت تمر فيه بلاده بأزمة غير مسبوقة إثر التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

والثلاثاء، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وإيران.
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