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عربي-دولي

في هجماتها على إيران.. هذا ما استخدمته إسرائيل

Lebanon 24
26-06-2025 | 06:46
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نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع قوله إنه "من المحتمل أن تكون إسرائيل استخدمت ذخيرة بها يورانيوم منضب في هجماتها في إيران". 
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وأضاف: "اختبارات أولية أكدت وجود آثار يورانيوم في المواقع المستهدفة لكن لا نتيجة قاطعة بعد". 
 
 
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