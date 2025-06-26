في هجماتها على إيران.. هذا ما استخدمته إسرائيل

نقلت عن مصدر مطلع قوله إنه "من المحتمل أن تكون استخدمت ذخيرة بها يورانيوم منضب في هجماتها في ".

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وأضاف: "اختبارات أولية أكدت وجود آثار يورانيوم في المواقع المستهدفة لكن لا نتيجة قاطعة بعد".