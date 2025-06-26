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وزير فرنسي يكشف ما قام به الجيش قبل وقف النار بين إيران واسرائيل

Lebanon 24
26-06-2025 | 07:02
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أشار وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إلى أن الجيش الفرنسي شارك في جهود لاعتراض طائرات مسيرة إيرانية، كانت تستهدف إسرائيل قبل وقف إطلاق النار هذا الأسبوع.
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وأضاف خلال مناقشة برلمانية في وقت متأخر من أمس الأربعاء، حول الوضع في الشرق الأوسط "يمكنني أن أؤكد أن الجيش الفرنسي اعترض أقل من 10 طائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية، خلال العمليات العسكرية المختلفة التي نفذتها إيران ضد إسرائيل، سواء بواسطة أنظمة أرض-جو أو مقاتلاتنا من طراز رافال".

وأوضح لوكورنو أن "إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستي، وألف طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، خلال الصراع الذي استمر 12 يوماً".
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