وزير فرنسي يكشف ما قام به الجيش قبل وقف النار بين إيران واسرائيل

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أشار الفرنسي ، إلى أن الجيش الفرنسي شارك في جهود لاعتراض طائرات مسيرة إيرانية، كانت تستهدف قبل وقف إطلاق النار هذا الأسبوع.وأضاف خلال مناقشة برلمانية في وقت متأخر من أمس الأربعاء، حول الوضع في "يمكنني أن أؤكد أن الجيش الفرنسي اعترض أقل من 10 طائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية، خلال العمليات العسكرية المختلفة التي نفذتها ضد إسرائيل، سواء بواسطة أنظمة أرض-جو أو مقاتلاتنا من طراز رافال".وأوضح لوكورنو أن "إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستي، وألف طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، خلال الصراع الذي استمر 12 يوماً".