لافروف يعرب عن أمله في أن يواصل وزير خارجية لاوس الجديد الشراكة مع روسيا

أعرب وز ير الخارجية الروسي عن أمله في ان يواصل وزير خارجية الجديد ثونغسافان فومفيهان مسيرة تعميق الشراكة الاستراتيجية مع .

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جاء ذلك في مستهل المحادثات التي جرت بين الوزيرين، حيث تابع : "آمل أن تساهم خبرتك المتميزة والغنية في تطوير العلاقات مع روسيا وليس لدي أدنى شك في أنك ستضمن استمرارية تطوير وتقدم علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".



وأشار لافروف إلى أنه يخطط لمناقشة "جميع جوانب العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة وقضايا وأنشطة ، وهياكل التعاون في القارة الأوراسية، بما في ذلك العلاقات الجيدة الوثيقة مع (آسيان)". (روسيا اليوم)