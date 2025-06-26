Advertisement

عربي-دولي

لافروف يعرب عن أمله في أن يواصل وزير خارجية لاوس الجديد الشراكة مع روسيا

Lebanon 24
26-06-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1382962-638865442312900419.jpg
Doc-P-1382962-638865442312900419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب وز ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في ان يواصل وزير خارجية لاوس الجديد ثونغسافان فومفيهان مسيرة تعميق الشراكة الاستراتيجية مع روسيا.
Advertisement
 
جاء ذلك في مستهل المحادثات التي جرت بين الوزيرين، حيث تابع لافروف: "آمل أن تساهم خبرتك المتميزة والغنية في تطوير العلاقات مع روسيا وليس لدي أدنى شك في أنك ستضمن استمرارية تطوير وتقدم علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وأشار لافروف إلى أنه يخطط لمناقشة "جميع جوانب العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة وقضايا السياسة الدولية وأنشطة الأمم المتحدة، وهياكل التعاون في القارة الأوراسية، بما في ذلك العلاقات الجيدة الوثيقة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)". (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
رئيس دولة الإمارات في اتصال مع أمير دولة قطر يعرب عن أمله أن يشكل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أساساً لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة
lebanon 24
26/06/2025 22:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس أردوغان يعرب لترامب عن ترحيبه بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي تحقق بجهوده معربا عن أمله في أن يكون دائماً
lebanon 24
26/06/2025 22:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: نتوقع من روسيا أن تلعب دورا يستند إلى الشراكة الاستراتيجية
lebanon 24
26/06/2025 22:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: روبيو أعرب عن تعازيه للافرورف في ضحايا حوادث الجسور الحديدية في روسيا
lebanon 24
26/06/2025 22:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:02 | 2025-06-26
14:39 | 2025-06-26
14:35 | 2025-06-26
14:27 | 2025-06-26
14:15 | 2025-06-26
14:06 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24