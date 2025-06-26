إسرائيل تنزف اقتصاديًا: حرب إيران كلّفتها 5.4 مليارات دولار والأضرار مستمرّة!

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كشف وزير المالية ، بتسلئيل سموتريتش، أن الحرب الأخيرة بين وإيران كلّفت نحو 20 مليار شيكل، أي ما يعادل 5.4 مليارات دولار، في تقدير أولي للخسائر المباشرة.وفي التفاصيل التي أوردتها القناة 12 ، تضرّر نحو 31 ألف مبنى من أصل 39 ألف بلاغ ضرر تلقّتها السلطات، إضافة إلى تهديد 25 منزلاً بالانهيار الكامل، وتدمير 4 آلاف سيارة. كما سجّلت إسرائيل، حتى اليوم، 42 ألف دعوى تعويض عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالممتلكات جرّاء الحرب.وفي موازاة الأضرار، أشار سموتريتش إلى أن الخزينة الإسرائيلية دفعت، منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول 2023، تعويضات غير مباشرة للمصالح التجارية بقيمة 18.8 مليار شيكل (نحو 5.08 مليارات دولار). أما الأضرار المباشرة الناتجة عن المواجهة الأخيرة مع وحدها، فقدّرها بين 4.5 و5 مليارات شيكل (ما بين 1.22 و1.35 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الأثر الكامل على الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال غير واضح.في السياق ذاته، أعلن الرئيس الأميركي التوصّل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وقال عبر منصته "تروث سوشيال": "تهانينا للجميع... لقد منعنا حرباً كانت ستمتد سنوات".من جانبه، أكد قبول إسرائيل بمبادرة ، معتبراً أن العملية العسكرية الإسرائيلية "حققت أهدافها بإزالة التهديد والصاروخي "، وفق تعبيره. (الجزيرة)