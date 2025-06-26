البيت الأبيض يرحب بعودة ترامب "الأب"

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اعتمد وسم "الأب" للرئيس الأميركي في مقطع مصور نشر على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن استخدمه لحلف ، خلال حديث مع .ونشر البيت الأبيض على منصة إكس مقطع الفيديو الذي يتضمن أغنية "الأب (دادي إز هوم)" للمغني أشر وصورا لترامب في قمة " " في .وكان روته، الأمين العام للحلف العسكري، استخدم وسم "الأب" في ظهوره مع ترامب خلال القمة بعد توبيخ الرئيس الأميركي لإسرائيل وإيران بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار، الذي بدا لاحقا أنه صامد.وردا على ذلك، ضحك روته وقال "ثم يضطر الأب أحيانا إلى استخدام لهجة قوية لحملهما (على) التوقف".