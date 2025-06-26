"مطرقة منتصف الليل"... البنتاغون يكشف عدد السنوات التي تمّ خلالها التحضير للضربة على إيران

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وقال كين إن "عملية مطرقة منتصف الليل كانت تتويجا لـ15 عاما من العمل المذهل الذي قام به الطيارون، وطواقم طائرات التزويد بالوقود، وخبراء الأسلحة، وأولئك الذين بنوها وأولئك الذين حملوها على الطائرات".وأضاف أن الضربة على منشأة "فوردو" النووية كانت مدروسة بعناية.وتابع: "حدد فريق المعنية بخفض التهديدات نقاط ضعف المنشأة بثقة عالية، وصُمم السلاح وتم استخدامه لتحقيق التأثير المطلوب".وأكد أيضا أنه في المراحل الأولى لبرنامج الذخائر الخارقة الضخمة شارك العديد من حاملي شهادة الدكتوراه في العلوم.