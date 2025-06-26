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عربي-دولي

خامنئي يُهدّد إسرائيل بالعبريّة... ماذا قال؟

Lebanon 24
26-06-2025 | 11:23
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قال المرشد الإيرانيّ علي خامنئي في منشور بالعبرية على "إكس"، إنّ "على إسرائيل أنّ تعلم أنّ أيّ عدوان على إيران سيُكلّفها غالياً".
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