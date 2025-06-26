غوتيريش: المبادئ المؤسسة للأمم المتحدة تتعرّض لهجمات غير مسبوقة

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ندد الامين العام للامم المتحدة الخميس ب"هجمات" غير مسبوقة تتعرض لها مبادىء ، وذلك في خطاب في الذكرى الثمانين لتوقيع الشرعة المؤسسة للمنظمة الدولية.وقال أمام "فلنكن واضحين: اليوم، نشهد هجمات على أهداف ومبادئ شرعة الأمم المتحدة في شكل غير مسبوق".وأشار الى "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الدول ذات السيادة، وانتهاك القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستغلال الغذاء والماء وتآكل حقوق الإنسان"، من دون أن يسمي أي جهة مسؤولة عن هذه الانتهاكات.وتابع غوتيريش "نلاحظ ايضا وايضا نمطا مألوفا: الميثاق عندما يناسبنا، وتجاهله عندما لا يناسبنا. ميثاق الأمم المتحدة ليس اختياريا. إنه ليس قائمة طعام بحسب الطلب".وقال ايضا "لا يمكننا تطبيع هذه الانتهاكات للمبادىء الاساسية للميثاق". (الوكالة الوطنية)