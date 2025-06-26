Advertisement

عربي-دولي

غوتيريش: المبادئ المؤسسة للأمم المتحدة تتعرّض لهجمات غير مسبوقة

Lebanon 24
26-06-2025 | 11:40
A-
A+


Doc-P-1383057-638865599073700574.jpg
Doc-P-1383057-638865599073700574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ندد الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس ب"هجمات" غير مسبوقة تتعرض لها مبادىء الأمم المتحدة، وذلك في خطاب في الذكرى الثمانين لتوقيع الشرعة المؤسسة للمنظمة الدولية.
Advertisement

وقال غوتيريش أمام الدول الأعضاء "فلنكن واضحين: اليوم، نشهد هجمات على أهداف ومبادئ شرعة الأمم المتحدة في شكل غير مسبوق".

وأشار الى "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الدول ذات السيادة، وانتهاك القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستغلال الغذاء والماء وتآكل حقوق الإنسان"، من دون أن يسمي أي جهة مسؤولة عن هذه الانتهاكات.

وتابع غوتيريش "نلاحظ ايضا وايضا نمطا مألوفا: التزام الميثاق عندما يناسبنا، وتجاهله عندما لا يناسبنا. ميثاق الأمم المتحدة ليس اختياريا. إنه ليس قائمة طعام بحسب الطلب".

وقال ايضا "لا يمكننا تطبيع هذه الانتهاكات للمبادىء الاساسية للميثاق". (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: إذا تعرضنا لهجوم من إيران فإن القوات الأميركية سترد بأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة
lebanon 24
26/06/2025 22:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: قمنا مع الولايات المتحدة بإنجازات غير مسبوقة
lebanon 24
26/06/2025 22:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة ولادات غير مسبوقة في العالم.. والأمم المتحدة تحذر!
lebanon 24
26/06/2025 22:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في عز الصيف.. الإسكندرية تتعرض لعاصفة غير مسبوقة (فيديو)
lebanon 24
26/06/2025 22:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:02 | 2025-06-26
14:39 | 2025-06-26
14:35 | 2025-06-26
14:27 | 2025-06-26
14:15 | 2025-06-26
14:06 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24