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بشأن تعليق إيران التعاون معها... مفاجأة تعلنها الطاقة الذرية!

Lebanon 24
26-06-2025 | 11:36
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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تتلق حتى الآن أي إشعار رسمي من إيران يفيد بتعليق التعاون بين الطرفين.
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ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات حول البرنامج النووي الإيراني، حيث أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الخميس، الموافقة على خطة تُلزم الحكومة بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


ويأتي ذلك بعد أن أقر المجلس، قبل يوم واحد، مشروع قانون يقضي بتعليق تعاون طهران مع الوكالة، مع توجيه تهديد بمقاضاة مديرها العام، رافائيل غروسي.

وفي سياق متصل،  أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن "هذا القرار سيبقى ساري المفعول حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية".
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