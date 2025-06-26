بشأن تعليق إيران التعاون معها... مفاجأة تعلنها الطاقة الذرية!

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ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات حول البرنامج ، حيث أعلن الإيراني، اليوم الخميس، الموافقة على خطة تُلزم الحكومة بوقف التعاون مع الذرية.ويأتي ذلك بعد أن أقر المجلس، قبل ، مشروع قانون يقضي بتعليق تعاون مع الوكالة، مع توجيه تهديد بمقاضاة مديرها العام، .