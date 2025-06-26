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كم سيستغرق تقييم الضربة الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية من وقت؟

Lebanon 24
26-06-2025 | 11:44
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صرح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أن تقييم تأثير الضربة الجوية الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية قد يستغرق أسابيع أو حتى شهورًا.
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وأضاف هيغسيث في تصريح للصحفيين من مقر البنتاغون: "إذا كنتم تريدون معرفة ما حدث في فوردو، فمن الأفضل أن تذهبوا إلى هناك بمجرفة كبيرة. لا أحد يستطيع التقييم الآن. كل من يفهم القوة التدميرية للسلاح يدرك تأثيره العميق".



يذكر أنه وبعد استمرار تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران لمدة 12 يوماً، حيث ردت الأخيرة على هجمات تل أبيب على مواقعها النووية والعسكرية، انضمت الولايات المتحدة إلى هذا التصعيد بتنفيذها ضربة محدودة ليل 22 حزيران ضد المنشآت النووية الإيرانية.

ردا على ذلك، شنت إيران مساء 23 حزيران هجوما صاروخيا على القاعدة الأميركية "العديد" في قطر، مع تأكيد طهران أنها لا تنوي المضي قدما في مزيد من التصعيد.
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