كم سيستغرق تقييم الضربة الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية من وقت؟

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وأضاف هيغسيث في تصريح للصحفيين من مقر : "إذا كنتم تريدون معرفة ما حدث في فوردو، فمن الأفضل أن تذهبوا إلى هناك بمجرفة كبيرة. لا أحد يستطيع التقييم الآن. كل من يفهم القوة التدميرية للسلاح يدرك تأثيره العميق".يذكر أنه وبعد استمرار تبادل الضربات بين وإيران لمدة 12 يوماً، حيث ردت الأخيرة على هجمات على مواقعها النووية والعسكرية، انضمت إلى هذا التصعيد بتنفيذها ضربة محدودة ليل 22 حزيران ضد المنشآت النووية الإيرانية.