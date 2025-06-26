أوكرانيا وروسيا تعلنان إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة

Advertisement

تبادلت وروسيا من الجنود الأسرى، الخميس، بموجب اتفاق أبرم خلال محادثات في إسطنبول في وقت سابق من هذا الشهر.وكتب الرئيس الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم، يعود محاربون من القوات المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود إلى ديارهم"، ونشر صورا للعسكريين المحررين وهم يبتسمون، نقلا عن "فرانس برس".وفي المقابل، استعادت مجموعة من جنودها من الأراضي التي تسيطر عليها مقابل مجموعة من الجنود الأسرى الأوكرانيين، حسبما أعلنت في بيان.وجاء في بيان الوزارة: "في يوم 26 حزيران، ووفقا للاتفاقيات الروسية التي تم التوصل إليها في 2 حزيران في إسطنبول، تمت استعادة مجموعة أخرى من الجنود الروسي من الأراضي التي تسيطر عليها كييف. ومن جهة أخرى، تم تسليم مجموعة من جنود القوات الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن العسكريين موجودون حاليًا على أراضي بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيتم نقلهم لاحقا إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع. (العربية)