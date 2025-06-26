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أوكرانيا وروسيا تعلنان إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة

Lebanon 24
26-06-2025 | 12:20
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تبادلت أوكرانيا وروسيا مجموعة جديدة من الجنود الأسرى، الخميس، بموجب اتفاق أبرم خلال محادثات في إسطنبول في وقت سابق من هذا الشهر.
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وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم، يعود محاربون من القوات المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود إلى ديارهم"، ونشر صورا للعسكريين المحررين وهم يبتسمون، نقلا عن "فرانس برس".

وفي المقابل، استعادت روسيا مجموعة من جنودها من الأراضي التي تسيطر عليها كييف مقابل مجموعة من الجنود الأسرى الأوكرانيين، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان.

وجاء في بيان الوزارة: "في يوم 26 حزيران، ووفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في 2 حزيران في إسطنبول، تمت استعادة مجموعة أخرى من الجنود الروسي من الأراضي التي تسيطر عليها كييف. ومن جهة أخرى، تم تسليم مجموعة من جنود القوات الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن العسكريين الروس موجودون حاليًا على أراضي بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيتم نقلهم لاحقا إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع. (العربية)
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