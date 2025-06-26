Advertisement

عربي-دولي

الخرطوم تطالب بتصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية

Lebanon 24
26-06-2025 | 12:45
A-
A+
Doc-P-1383091-638865639138364024.jpg
Doc-P-1383091-638865639138364024.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا السودان إلى الاعتراف العالمي بقوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس.
Advertisement

ويوم أمس الأربعاء، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا أدان بشدة هجوم المتمردين من قوات الدعم السريع على بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) في منطقة بيراو شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات حفظ السلام.
وجاء في بيان الوزارة المنشور في صفحتها على منصة "إكس": "في هذا الصدد، تجدد السودان دعوتها للمجتمع الدولي بجميع منظماته ودوله لممارسة مزيد من الضغط على هذه المجموعة والجهة الإقليمية الداعمة لها، وإعلانها منظمة إرهابية وفرض عقوبات عليها وعلى داعمها الإقليمي، لضمان امتثالها لإرادة المجتمع الدولي انطلاقًا من الالتزامات بحفظ السلام والأمن الإقليميين".
 
وأشار بيان الخارجية السودانية إلى الخطر المتزايد الذي تمثله قوات الدعم السريع، مضيفا أن تجاهلها ينطوي على مخاطر لا تقتصر على السودان فحسب بل تمتد إلى دول إقليمية أخرى. (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
الجيش السوداني: الخرطوم باتت خالية بالكامل من الدعم السريع
lebanon 24
27/06/2025 02:24:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: نراجع إمكانية إعادة تصنيف حركة طالبان منظمة إرهابية
lebanon 24
27/06/2025 02:24:03 Lebanon 24 Lebanon 24
العليمي: نتطلع إلى قرارات حازمة لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية
lebanon 24
27/06/2025 02:24:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس القيادة الرئاسي في اليمن: نتطلع إلى قرارات حازمة لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
lebanon 24
27/06/2025 02:24:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:06 | 2025-06-26
16:55 | 2025-06-26
16:53 | 2025-06-26
16:45 | 2025-06-26
16:24 | 2025-06-26
16:02 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24