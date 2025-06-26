الخرطوم تطالب بتصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية

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دعا إلى الاعتراف العالمي بقوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، وفق ما أعلنته اليوم الخميس.ويوم أمس الأربعاء، أصدر بيانا أدان بشدة من على بعثة لتحقيق الاستقرار في إفريقيا الوسطى (مينوسكا) في منطقة بيراو شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات حفظ السلام.وجاء في بيان الوزارة المنشور في صفحتها على منصة "إكس": "في هذا الصدد، تجدد السودان دعوتها للمجتمع الدولي بجميع منظماته ودوله لممارسة مزيد من الضغط على هذه المجموعة والجهة الإقليمية الداعمة لها، وإعلانها منظمة إرهابية وفرض عقوبات عليها وعلى داعمها الإقليمي، لضمان امتثالها لإرادة انطلاقًا من الالتزامات بحفظ السلام والأمن الإقليميين".وأشار بيان الخارجية السودانية إلى الخطر المتزايد الذي تمثله قوات الدعم السريع، مضيفا أن تجاهلها ينطوي على مخاطر لا تقتصر على السودان فحسب بل تمتد إلى دول إقليمية أخرى. (روسيا اليوم)