طائرة هبطت إضطراريّاً في مطار عربيّ... ما حصل على متنها مُحزن

Advertisement

شهد هبوطًا اضطراريًا لطائرة كانت في طريقها من إلى العاصمة ، بعد وفاة أحد الركاب بشكلٍ مفاجىء أثناء الرحلة.وعقب توقف الطائرة، صعد فريق طبي إلى متنها، حيث تبيّن أنّ الراكب قد فارق الحياة قبل وصول الطائرة إلى الأرض.وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، فيما بدأت التحقيق في الواقعة للتأكد من ملابسات الوفاة. (ارم نيوز)