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عربي-دولي

طائرة هبطت إضطراريّاً في مطار عربيّ... ما حصل على متنها مُحزن

Lebanon 24
26-06-2025 | 13:00
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شهد مطار القاهرة الدولي هبوطًا اضطراريًا لطائرة كانت في طريقها من المملكة العربية السعودية إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد وفاة أحد الركاب بشكلٍ مفاجىء أثناء الرحلة.
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وعقب توقف الطائرة، صعد فريق طبي إلى متنها، حيث تبيّن أنّ الراكب قد فارق الحياة قبل وصول الطائرة إلى الأرض.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للتأكد من ملابسات الوفاة. (ارم نيوز)
 
 
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