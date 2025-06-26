الحوثيون يهنئون إيران

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تحدث زعيم حركة " الله" الحوثية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وآخر المستجدات بالمنطقة، موجها تهنئة لإيران بـ"النصر الكبير على ".الحوثيون يهنئونوأبرز ما جاء في كلمة عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم الخميس:نتوجه بأطيب التهاني والتبريك لأمتنا الإسلامية كافة بقدوم العام الهجري الجديد.نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران الانتصار الكبير على العدو المعتدي الغاشم المجرم الظالم.نبارك لأمتنا الإسلامية كافة بالانتصار العظيم لإيران الذي هو بحق انتصار لمصلحة الأمة الإسلامية كلها.الهزيمة التي مني بها العدو الإسرائيلي وشركاؤه المجرمون في مقدمتهم الأمريكي والبريطاني والألماني والفرنسي تمثل انتصارا للأمة الإسلامية جميعها.هناك مساع كبيرة للأعداء فيما يتعلق بتتويهنا كأمة وفي تشتيت انتباهنا وإلهائنا وصرف اهتماماتنا عن الأمور المهمة. (الوكالة الوطنية)