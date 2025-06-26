إسرائيل تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون

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(العربية)

اعترض الجيش ، الخميس، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون.أعلن ، زعيم جماعة "الحوثيين"، الخميس، أن إغلاق "بشكل تام" في وجه الملاحة مستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.أوضح في كلمته التلفزيونية الأسبوعية، أن جماعته أطلقت 309 صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة على منذ بداية الجولة الثانية في 2025 2023.وصف الحوثي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بأنه "هزيمة عسكرية" لتل أبيب، التي فشلت، بحسب قوله، في تحقيق أهدافها المتمثلة في تدمير أهداف في .وأقرت إسرائيل، الخميس، بوقوع ما لا يقل عن 50 ضربة صاروخية في كل أنحاء البلاد خلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران، لكن الحجم الفعلي للأضرار غير معلن بسبب القيود العسكرية الصارمة المفروضة على التغطية الإعلامية.