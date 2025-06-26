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إسرائيل تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون

Lebanon 24
26-06-2025 | 14:35
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اعترض الجيش الإسرائيلي، الخميس، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون.
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أعلن عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "الحوثيين"، الخميس، أن إغلاق البحر الأحمر "بشكل تام" في وجه الملاحة الإسرائيلية مستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

أوضح الحوثي في كلمته التلفزيونية الأسبوعية، أن جماعته أطلقت 309 صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة على إسرائيل منذ بداية الجولة الثانية في مارس 2025 2023.

وصف الحوثي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بأنه "هزيمة عسكرية" لتل أبيب، التي فشلت، بحسب قوله، في تحقيق أهدافها المتمثلة في تدمير أهداف في إيران.

وأقرت إسرائيل، الخميس، بوقوع ما لا يقل عن 50 ضربة صاروخية في كل أنحاء البلاد خلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران، لكن الحجم الفعلي للأضرار غير معلن بسبب القيود العسكرية الصارمة المفروضة على التغطية الإعلامية.
(العربية)
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