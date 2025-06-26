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عربي-دولي

بعد ضربة "فوردو"... خطّة أميركيّة بمليارات الدولارات لإيران

Lebanon 24
26-06-2025 | 14:27
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ذكرت شبكة "سي ان ان"، أن ّالولايات المتحدة تدرس استبدال موقع "فوردو" النووي الإيراني ببرنامج يدفع تكاليفه حلفاء واشنطن العرب في الخليج.
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وأوضحت الشبكة نقلا عن مصادر قولها، إنّه "من بين الأفكار التي تمّ طرحها الأسبوع الماضي والتي يتمّ النظر فيها حاليا، فكرة أن يقوم حلفاء الولايات المتحدة في الخليج بدفع تكاليف استبدال منشأة فوردو النووية".

وأفادت أنّ "البيت الأبيض يناقش مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لإنشاء برنامج نووي مدنيّ".
وأضافت: "من بين الشروط قيد المناقشة، استثمار حوالي 20 إلى 30 مليار دولار في برنامج نووي إيراني جديد لا يسمح بالتخصيب وسيتمّ استخدامه لأغراض مدنية".
 
وأشارت المصادر إلى أن "هذه الأموال، برأي السلطات الأميركية، يجب أن تقدمها دول عربية".

كما أوضحت أن"الحوافز الأخرى تشمل رفع بعض العقوبات المحتملة على إيران والسماح لطهران بالوصول إلى 6 مليارات دولار في حسابات مصرفية أجنبية". (روسيا اليوم)
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