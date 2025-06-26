بعد ضربة "فوردو"... خطّة أميركيّة بمليارات الدولارات لإيران

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وأوضحت الشبكة نقلا عن مصادر قولها، إنّه "من بين الأفكار التي تمّ طرحها الأسبوع الماضي والتي يتمّ النظر فيها حاليا، فكرة أن يقوم حلفاء في الخليج بدفع تكاليف استبدال منشأة فوردو النووية".



وأفادت أنّ " يناقش مساعدة في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لإنشاء برنامج نووي مدنيّ". ذكرت شبكة " "، أن ّالولايات المتحدة تدرس استبدال موقع "فوردو" ببرنامج يدفع تكاليفه حلفاء العرب في .وأوضحت الشبكة نقلا عن مصادر قولها، إنّه "من بين الأفكار التي تمّ طرحها الأسبوع الماضي والتي يتمّ النظر فيها حاليا، فكرة أن يقوم حلفاء في الخليج بدفع تكاليف استبدال منشأة فوردو النووية".وأفادت أنّ " يناقش مساعدة في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لإنشاء برنامج نووي مدنيّ".

وأضافت: "من بين الشروط قيد المناقشة، استثمار حوالي 20 إلى 30 مليار دولار في برنامج نووي إيراني جديد لا يسمح بالتخصيب وسيتمّ استخدامه لأغراض مدنية".

وأشارت المصادر إلى أن "هذه الأموال، برأي السلطات الأميركية، يجب أن تقدمها دول عربية".



كما أوضحت أن"الحوافز الأخرى تشمل رفع بعض المحتملة على إيران والسماح لطهران بالوصول إلى 6 مليارات دولار في حسابات مصرفية أجنبية". (روسيا اليوم)