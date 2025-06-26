نتنياهو: الانتصار على إيران يفتح فرصا للسلام

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قال ، الخميس، إن الانتصار على يُتيح فرصا جديدة لاتفاقيات السلام، مضيفا أنه يجب على ألا تُضيعها، بحسب " عربية".وفي مقطع فيديو وزعه مكتبه، قال : "لقد حاربنا إيران بعزم وحققنا نصرا كبيرا، هذا النصر يفتح الطريق لتوسيع اتفاقات السلام بشكل كبير". (الوكالة الوطنية)