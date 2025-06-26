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نتنياهو: الانتصار على إيران يفتح فرصا للسلام

Lebanon 24
26-06-2025 | 15:02
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الانتصار على إيران يُتيح فرصا جديدة لاتفاقيات السلام، مضيفا أنه يجب على إسرائيل ألا تُضيعها، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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وفي مقطع فيديو وزعه مكتبه، قال نتنياهو: "لقد حاربنا إيران بعزم وحققنا نصرا كبيرا، هذا النصر يفتح الطريق لتوسيع اتفاقات السلام بشكل كبير". (الوكالة الوطنية)
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