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عربي-دولي

البيت الأبيض يردّ على خامنئي: يُحاول "حفظ ماء وجهه"

Lebanon 24
26-06-2025 | 15:22
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بعدما قال إنّ الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجاز في الضربات التي شنتها على إيران"، اتهم البيت الأبيض المرشد الايراني علي خامنئي بمحاولة "حفظ ماء وجهه".
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: "شاهدنا فيديو آية الله، وعندما يكون لديك نظام شمولي، عليك أن تحافظ على ماء الوجه". (العربية)
 
 
 
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