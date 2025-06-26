البيت الأبيض يردّ على خامنئي: يُحاول "حفظ ماء وجهه"

بعدما قال إنّ "لم تحقق أي إنجاز في الضربات التي شنتها على "، اتهم المرشد الايراني بمحاولة "حفظ ماء وجهه".

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: "شاهدنا فيديو ، وعندما يكون لديك نظام ، عليك أن تحافظ على ماء الوجه". (العربية)