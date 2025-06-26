قرار رسمي بتخفيض رسوم جوازات السفر للسوريين... إليكم التفاصيل

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وجاء في القرار:المادة-1: يخفض الرسم القنصلي المحدد لمنح أو تجديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج أو بيد أحد ذويهم حتى الدرجة الرابعة أو وكيلهم القانوني داخل ، وفق الآتي:بشكل فوري ليصبح مبلغا وقدره 400 دولار أميركي بدلا من 800 دولار أميركي.ضمن نظام الدور ليصبح مبلغا وقدره 200 دولار أميركي بدلا من مبلغ 300 دولار أميركي.المادة-2: يخفض الرسم المحدد لمنح أو تجديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين داخل سوريا بشكل فوري ليصبح مبلغا وقدره مليون و600 ألف بدلا من مليونين ليرة .