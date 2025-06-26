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عربي-دولي

قرار رسمي بتخفيض رسوم جوازات السفر للسوريين... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-06-2025 | 15:38
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صادق وزير الداخلية السوري أنس خطاب على قرار يقضي بتخفيض الرسوم المستوفاة لقاء منح جوازات السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج سوريا وداخلها.
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وجاء في القرار:

المادة-1: يخفض الرسم القنصلي المحدد لمنح أو تجديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية أو بيد أحد ذويهم حتى الدرجة الرابعة أو وكيلهم القانوني داخل القطر، وفق الآتي:

بشكل فوري ليصبح مبلغا وقدره 400 دولار أميركي بدلا من 800 دولار أميركي.
ضمن نظام الدور ليصبح مبلغا وقدره 200 دولار أميركي بدلا من مبلغ 300 دولار أميركي.
المادة-2: يخفض الرسم المحدد لمنح أو تجديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين داخل سوريا بشكل فوري ليصبح مبلغا وقدره مليون و600 ألف ليرة سورية بدلا من مليونين ليرة سورية.
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