الحوثي: مستمرّون بإغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية

أكد زعيم " الله"، "الاستمرار في دعم في "، مشيرا إلى أنه "منذ أذار الماضي، تمّ إطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيّرة على ".

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وأعلن الاستمرار في "إغلاق في وجه الملاحة بشكل تام". (سبوتنيك)