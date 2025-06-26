Advertisement

عربي-دولي

الحوثي: مستمرّون بإغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية

Lebanon 24
26-06-2025 | 16:02
A-
A+
Doc-P-1383184-638865759588034911.jpg
Doc-P-1383184-638865759588034911.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد عبد الملك الحوثي زعيم "أنصار الله"، "الاستمرار في دعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه "منذ أذار الماضي، تمّ إطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيّرة على إسرائيل".
Advertisement
 
 
وأعلن الحوثي الاستمرار في "إغلاق البحر الأحمر في وجه الملاحة الإسرائيلية بشكل تام". (سبوتنيك)
مواضيع ذات صلة
مهمة أسبيدس الأوروبية: الملاحة بالبحر الأحمر لا تزال أقل من معدلها قبل هجمات الحوثيين
lebanon 24
27/06/2025 02:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون: مستمرون في حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وحظر الملاحة الجوية في مطار بن غوريون
lebanon 24
27/06/2025 02:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ١٢ الإسرائيلية: إغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام حركة الملاحة
lebanon 24
27/06/2025 02:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد العاطي: نأمل رفع الضرر عن الملاحة البحرية في البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار بين واشنطن والحوثيين
lebanon 24
27/06/2025 02:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:06 | 2025-06-26
16:55 | 2025-06-26
16:53 | 2025-06-26
16:45 | 2025-06-26
16:24 | 2025-06-26
16:00 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24