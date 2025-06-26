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عربي-دولي
الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وقرى الضفة
Lebanon 24
26-06-2025
|
16:55
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أعربت
دولة الإمارات
عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي شنها مستوطنون إسرائيليون على مدن وقرى في
الضفة الغربية
المحتلة، وآخرها قتل وإصابة عدد من
الفلسطينيين
في قرية كفر مالك القريبة من رام الله.
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وحذرت
وزارة الخارجية
الإماراتية
في بيان لها، من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنيين.
وطالبت الوزارة الحكومة
الإسرائيلية
بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات التحريضية ومعاقبة المتسببين بها، وأكدت أن أي تقاعس عن ذلك سيعتبر موافقة ضمنية، مما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار.
وشددت على ضرورة تضافر الجهود لوقف تصاعد التوتر ومنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.
ودعت وزارة الخارجية الإماراتية
المجتمع الدولي
للاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض
الفلسطينية
المحتلة والمنطقة.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في
الشرق الأوسط
لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين. (سكاي نيوز)
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