الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وقرى الضفة

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أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي شنها مستوطنون إسرائيليون على مدن وقرى في المحتلة، وآخرها قتل وإصابة عدد من في قرية كفر مالك القريبة من رام الله.وحذرت في بيان لها، من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنيين.وطالبت الوزارة الحكومة بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات التحريضية ومعاقبة المتسببين بها، وأكدت أن أي تقاعس عن ذلك سيعتبر موافقة ضمنية، مما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار.وشددت على ضرورة تضافر الجهود لوقف تصاعد التوتر ومنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.ودعت وزارة الخارجية الإماراتية للاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض المحتلة والمنطقة.وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين. (سكاي نيوز)