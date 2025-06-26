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عربي-دولي
ماكرون: على الاتحاد الأوروبي ألا يقبل باتفاق تجاري غير متوازن مع أميركا
Lebanon 24
26-06-2025
|
19:06
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قال
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
إن "
فرنسا
تريد اتفاقاً تجارياً سريعاً وعملياً مع
الولايات المتحدة
، لكن بلاده لن تقبل بشروط غير متوازنة.
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وأضاف ماكرون للصحفيين في
بروكسل
بعد قمة لزعماء
الاتحاد الأوروبي
أنه "يتعين استخدام جميع الوسائل الممكنة لضمان التوصل إلى اتفاق عادل".
وأضاف أنه "إذا بقي المعدّل الأساسي للرسوم الجمركية الأميركية البالغ 10 في المئة كما هو، فإن ردّ
أوروبا
يجب أن يكون له تأثير مماثل".
وتابع: "يجب ألا يُنظر إلى حسن نيتنا على أنه ضعف".
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