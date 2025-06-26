ماكرون: على الاتحاد الأوروبي ألا يقبل باتفاق تجاري غير متوازن مع أميركا

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قال إن " تريد اتفاقاً تجارياً سريعاً وعملياً مع ، لكن بلاده لن تقبل بشروط غير متوازنة.وأضاف ماكرون للصحفيين في بعد قمة لزعماء أنه "يتعين استخدام جميع الوسائل الممكنة لضمان التوصل إلى اتفاق عادل".وأضاف أنه "إذا بقي المعدّل الأساسي للرسوم الجمركية الأميركية البالغ 10 في المئة كما هو، فإن ردّ يجب أن يكون له تأثير مماثل".وتابع: "يجب ألا يُنظر إلى حسن نيتنا على أنه ضعف".