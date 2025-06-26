تمديد عقوبات الإتحاد الأوروبي على روسيا

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وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في على تمديد عقوباتهم المفروضة على 6 أشهر إضافية.وقد فرض الاتحاد عليها 17 حزمة عقوبات تجدّد كل 6 أشهر، في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.ويعني هذا القرار أن الشاملة التي فرضها خلفية حرب ، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار من أصول الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقل.ويأتي هذا القرار بعد أن صرّح مسؤولون أنهم يعدّون خططاً طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على سارية، في حال رفض رئيس وزراء الموافقة عليها.