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هكذا علّق البيت الأبيض على خطاب خامنئي

Lebanon 24
26-06-2025 | 23:05
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وفي خطاب متلفز، قال المرشد الإيراني، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجاز" في الضربات التي شنتها على إيران خلال الحرب بينها وبين إسرائيل، معتبرا أن إيران وجهت "صفعة على وجه أمريكا".

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صدر عن البيت الأبيض تعليق مقتضب، وذلك عقب ظهور المرشد الإيراني في خطاب متلفز، لأوّل مرة بعد انتهاء الحرب.
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وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولين ليفيت في إحاطة صحفية بعد أول ظهور لخامنئي بعد الضربات العسكرية الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية: "شاهدنا فيديو المرشد، وعندما يكون لديك نظام شمولي، عليك أن تحافظ على ماء الوجه".
 
وفي خطاب متلفز، قال المرشد الإيراني، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجاز" في الضربات التي شنتها على إيران خلال الحرب بينها وبين إسرائيل، معتبرا أن إيران وجهت "صفعة على وجه أميركا".

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