هكذا علّق البيت الأبيض على خطاب خامنئي

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وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض في إحاطة صحفية بعد أول ظهور لخامنئي بعد الضربات العسكرية الأميركية للمنشآت النووية : "شاهدنا فيديو المرشد، وعندما يكون لديك نظام ، عليك أن تحافظ على ماء الوجه". صدر عن تعليق مقتضب، وذلك عقب ظهور المرشد في خطاب متلفز، لأوّل مرة بعد انتهاء الحرب.وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض في إحاطة صحفية بعد أول ظهور لخامنئي بعد الضربات العسكرية الأميركية للمنشآت النووية : "شاهدنا فيديو المرشد، وعندما يكون لديك نظام ، عليك أن تحافظ على ماء الوجه".

وفي خطاب متلفز، قال المرشد الإيراني، يوم الخميس، إن "لم تحقق أي إنجاز" في الضربات التي شنتها على خلال الحرب بينها وبين ، معتبرا أن إيران وجهت "صفعة على وجه أميركا".