ماكرون يحذّر من خروج إيران من معاهدة حظر انتشار النووي

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حذّر ، الخميس، من أنّ "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتّحدة على البرنامج والتي اتّسمت بـ"فعالية حقيقية" يتمثّل بانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.وقال للصحفيين في بروكسل في ختام قمة للدول السبع والعشرين الأعضاء في إن مثل هكذا سيناريو "سيمثّل انحرافاً وإضعافاً جماعياً"، بحسب "فرانس برس".وأشار إلى أنّه وفي مسعى منه "للحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي" يعتزم التحدّث "خلال الأيام المقبلة" مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في ، بدءا بالرئيس الأميركي الذي تحدث معه، الخميس. (العربية)