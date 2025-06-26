Advertisement

عربي-دولي

ماكرون يحذّر من خروج إيران من معاهدة حظر انتشار النووي

Lebanon 24
26-06-2025 | 23:14
A-
A+
Doc-P-1383261-638866017638395197.png
Doc-P-1383261-638866017638395197.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الخميس، من أنّ "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتّحدة على البرنامج النووي الإيراني والتي اتّسمت بـ"فعالية حقيقية" يتمثّل بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي.
Advertisement

وقال ماكرون للصحفيين في بروكسل في ختام قمة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن مثل هكذا سيناريو "سيمثّل انحرافاً وإضعافاً جماعياً"، بحسب "فرانس برس".

وأشار إلى أنّه وفي مسعى منه "للحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي" يعتزم التحدّث "خلال الأيام المقبلة" مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بدءا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تحدث معه، الخميس. (العربية)
مواضيع ذات صلة
ماكرون: أسوأ سيناريو إذا انسحبت إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي
lebanon 24
27/06/2025 09:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر فرنسي: باريس وبرلين ولندن دعت طهران لعدم الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
lebanon 24
27/06/2025 09:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر فرنسي: باريس وبرلين ولندن دعت طهران لعدم الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
lebanon 24
27/06/2025 09:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: ملتزمون بتعهداتنا ضمن اتفاقية الضمانات ومعاهدة حظر انتشار السلاح النووي
lebanon 24
27/06/2025 09:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:36 | 2025-06-27
01:27 | 2025-06-27
01:22 | 2025-06-27
01:05 | 2025-06-27
01:02 | 2025-06-27
00:47 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24