26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"لولا ضرورة الظهور كزعيم صارم"... ترامب: هذا الأمر يجعل العيون تذرف الدموع!
Lebanon 24
26-06-2025
|
23:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن الوضع المتعلق بتدفق المهاجرين غير الشرعيين في عهد إدارة سلفه
جو بايدن
كان سيجعله يبكي لولا ضرورة الظهور أمام الشعب كزعيم صارم.
Advertisement
قال
ترامب
في
البيت الأبيض
: "إنه أمر محزن للغاية، لدرجة أنه يُثير الغثيان عند التفكير فيه. أقول إنه يجعل العيون تذرف الدموع. لكنني أحب أن أتظاهر بأنني لا أبكي أبدا. لا أريد أن أكون دامع العينين".
وأشار إلى أنه في ظل
الإدارة السابقة
، كان عدد الاعتقالات للمهاجرين غير الشرعيين على الحدود بالآلاف وعشرات الآلاف، ولكن الآن لا يتم تسجيل محاولة واحدة لعبور الحدود بشكل غير شرعي شهريا.
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: التصريحات المتناقضة من الجانب الأميركي تجعل الأمور أكثر صعوبة
Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: التصريحات المتناقضة من الجانب الأميركي تجعل الأمور أكثر صعوبة
27/06/2025 09:15:33
27/06/2025 09:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ماسك يؤكد أن "ترامب كان سيخسر الانتخابات" الرئاسية في 2024 لولا دعمه
Lebanon 24
ماسك يؤكد أن "ترامب كان سيخسر الانتخابات" الرئاسية في 2024 لولا دعمه
27/06/2025 09:15:33
27/06/2025 09:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار صارم... بلدية تمنع استخدام الدراجات النارية!
Lebanon 24
قرار صارم... بلدية تمنع استخدام الدراجات النارية!
27/06/2025 09:15:33
27/06/2025 09:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: يدنا على الزناد ومستعدون لرد صارم على أي عمل عدائي يفوق التصورات
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: يدنا على الزناد ومستعدون لرد صارم على أي عمل عدائي يفوق التصورات
27/06/2025 09:15:33
27/06/2025 09:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مصر للطيران تستأنف تشغيل رحلاتها إلى بيروت
Lebanon 24
مصر للطيران تستأنف تشغيل رحلاتها إلى بيروت
01:36 | 2025-06-27
27/06/2025 01:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تقيّد حركة المرور على جسر روسيّ
Lebanon 24
أوكرانيا تقيّد حركة المرور على جسر روسيّ
01:27 | 2025-06-27
27/06/2025 01:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع يثير الجدل.. هذا ما قاله عن "أبناء منطقة الرئيس" (فيديو)
Lebanon 24
الشرع يثير الجدل.. هذا ما قاله عن "أبناء منطقة الرئيس" (فيديو)
01:22 | 2025-06-27
27/06/2025 01:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأرجنتين.. محاكمة لبنانيين وإيرانيين غيابيا
Lebanon 24
في الأرجنتين.. محاكمة لبنانيين وإيرانيين غيابيا
01:05 | 2025-06-27
27/06/2025 01:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن رئيسة الـMI6 البريطانية.. جدّها لقبه "الجزار" وهذه علاقته بهتلر
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن رئيسة الـMI6 البريطانية.. جدّها لقبه "الجزار" وهذه علاقته بهتلر
01:02 | 2025-06-27
27/06/2025 01:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
03:53 | 2025-06-26
26/06/2025 03:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
Lebanon 24
رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
04:56 | 2025-06-26
26/06/2025 04:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
Lebanon 24
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
08:19 | 2025-06-26
26/06/2025 08:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
Lebanon 24
لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
13:00 | 2025-06-26
26/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّثت عن زوجها السابق... ماذا قالت زينة مكي عن نبيل خوري؟ (فيديو)
Lebanon 24
تحدّثت عن زوجها السابق... ماذا قالت زينة مكي عن نبيل خوري؟ (فيديو)
12:10 | 2025-06-26
26/06/2025 12:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:36 | 2025-06-27
مصر للطيران تستأنف تشغيل رحلاتها إلى بيروت
01:27 | 2025-06-27
أوكرانيا تقيّد حركة المرور على جسر روسيّ
01:22 | 2025-06-27
الشرع يثير الجدل.. هذا ما قاله عن "أبناء منطقة الرئيس" (فيديو)
01:05 | 2025-06-27
في الأرجنتين.. محاكمة لبنانيين وإيرانيين غيابيا
01:02 | 2025-06-27
معلومات مثيرة عن رئيسة الـMI6 البريطانية.. جدّها لقبه "الجزار" وهذه علاقته بهتلر
00:47 | 2025-06-27
المخدرات في أقسى مراحلها عالميًا.. إليكم كم يبلغ عدد المتعاطين
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
27/06/2025 09:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
27/06/2025 09:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
27/06/2025 09:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24