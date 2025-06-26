"لولا ضرورة الظهور كزعيم صارم"... ترامب: هذا الأمر يجعل العيون تذرف الدموع!

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أعلن الرئيس الأميركي أن الوضع المتعلق بتدفق المهاجرين غير الشرعيين في عهد إدارة سلفه كان سيجعله يبكي لولا ضرورة الظهور أمام الشعب كزعيم صارم.قال في : "إنه أمر محزن للغاية، لدرجة أنه يُثير الغثيان عند التفكير فيه. أقول إنه يجعل العيون تذرف الدموع. لكنني أحب أن أتظاهر بأنني لا أبكي أبدا. لا أريد أن أكون دامع العينين".وأشار إلى أنه في ظل ، كان عدد الاعتقالات للمهاجرين غير الشرعيين على الحدود بالآلاف وعشرات الآلاف، ولكن الآن لا يتم تسجيل محاولة واحدة لعبور الحدود بشكل غير شرعي شهريا.