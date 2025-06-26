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عربي-دولي

"لولا ضرورة الظهور كزعيم صارم"... ترامب: هذا الأمر يجعل العيون تذرف الدموع!

Lebanon 24
26-06-2025 | 23:14
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الوضع المتعلق بتدفق المهاجرين غير الشرعيين في عهد إدارة سلفه جو بايدن كان سيجعله يبكي لولا ضرورة الظهور أمام الشعب كزعيم صارم.
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قال ترامب في البيت الأبيض: "إنه أمر محزن للغاية، لدرجة أنه يُثير الغثيان عند التفكير فيه. أقول إنه يجعل العيون تذرف الدموع. لكنني أحب أن أتظاهر بأنني لا أبكي أبدا. لا أريد أن أكون دامع العينين".

وأشار إلى أنه في ظل الإدارة السابقة، كان عدد الاعتقالات للمهاجرين غير الشرعيين على الحدود بالآلاف وعشرات الآلاف، ولكن الآن لا يتم تسجيل محاولة واحدة لعبور الحدود بشكل غير شرعي شهريا.
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