البنتاغون يكشف تفاصيل ضربات "التاريخ والدقة" على منشآت إيران النووية

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وخلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الخميس، تحدث الأميركي ورئيس الجنرال دان كين عن ضربة مركّزة نفذتها قاذفات شبح أميركية، أسقطت خلالها 14 قنبلة خارقة للتحصينات على منشآت فوردو ونطنز، في عملية وُصفت بأنها ثمرة عقد من التخطيط الاستخباري والعملياتي.ووفق تصريحات المسؤولين، نُفذ الهجوم بدقة استثنائية، حيث تم استهداف "أعمدة التهوية" في موقع فوردو، التي تُعد أضعف نقاط الموقع تحت الأرض.وقال كين: "القنبلة الأولى اخترقت السقف الخرساني، تلتها أربع قنابل أُسقطت بزوايا مختلفة لضرب العمود من نقاط متعددة"، مضيفاً أن الطيارين وصفوا الانفجار الناتج بأنه "الأكثر إشراقًا" في مسيرتهم.ورغم التأكيدات المتكررة على دقة التنفيذ، رفض كين تقديم تقييم حاسم لحجم الأضرار، مكتفيًا بالقول: "ليس من وظيفتي إصدار التقييمات النهائية". كما نفى تعرضه لأي ضغط سياسي لتقديم صورة متفائلة، مؤكدًا: "لم يُطلب مني يومًا سوى قول الحقيقة كما أراها".وشدد هيغسيث على ما وصفه بـ"أثر الضربة المدمر"، قائلاً: "اختر التعبير الذي تشاء: دمار، هزيمة، محو... النتيجة واحدة، إنها ضربة ناجحة بكل المعايير".من جهة أخرى، أشاد كين بأداء الجنود في بقطر، خلال الهجوم الصاروخي الانتقامي الذي أعقب الضربات، مؤكدًا أن 44 جنديًا فقط تولّوا تشغيل منظومة " " الدفاعية، وتمكنوا خلال 120 ثانية حاسمة من اعتراض التهديدات الواردة بنجاح تام.