سيناتور أميركي يشكك بتصريحات ترامب عن الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية

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شكك عضو لجنة الاستخبارات والسيناتور من الأمريكي مارك كايلي في أن يفصح عن الحقيقة الكاملة بشأن الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية .وقال كايلي في مقابلة مع شبكة " إن": "لا أعتقد أن قال الحقيقة بشأن حجم الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية الإيرانية"، مضيفا أن " ليس لديه كل المعلومات بشأن الضربة على ".وشدد السيناتور على أن "الطيارين قاموا بعمل جيد لكن استبق تقديرات الاستخبارات وأعلن نتيجة العملية العسكرية سلفا".وسبق أن اتهم الرئيس جهات غير محددة من الحزب الديمقراطي بتسريب معلومات عن ضربات للمنشآت النووية الإيرانية، ودعا إلى محاسبة المسؤولين جنائيا.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": " قاموا بتسريب معلومات عن الطلعة الجوية التي ضربت المنشآت النووية الإيرانية. يجب محاسبتهم على ذلك".