لا مفاوضات رسمية حاليا بين أميركا وايران بشأن برنامج طهران النووي

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تتواصل وإيران بشأن برنامج ، لكن لا توجد مفاوضات رسمية مجدولة حاليا، وفق ما قال مسؤولون من الجانبين، أمس الخميس.ففي قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي، الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأميركي عن محادثات جديدة مع طهران "الأسبوع المقبل".لكن المتحدثة باسم كارولين ليفيت، قالت، الخميس، إن لا تزال "على تواصل وثيق" مع ووسطائها، رغم عدم وجود محادثات مجدولة.كما قال عباس عراقجي للتلفزيون الحكومي، إن الدبلوماسية مستمرة والاتصالات تتم عبر قنوات مختلفة.وتابع عراقجي: "لكن فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، نحن نقوم حاليا بتقييم ما هو الأفضل لمصالحنا الوطنية".لكنه أضاف أنه لم يتم تقديم أي التزامات بشأن استئناف المحادثات.وألغيت جولة سادسة مقررة من المحادثات الأميركية في سلطنة عمان يوم 15 يونيو الجاري، بعد أن شنت ضربات على أهداف إيرانية قبل ذلك بيومين.ووسط تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل، قصفت القوات الأميركية مواقع نووية إيرانية رئيسية نهاية الأسبوع الماضي.وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، أكد عراقجي لأول مرة أن الهجمات تسببت في أضرار "كبيرة" للبنية التحتية النووية الإيرانية.ويدور نقاش حاد في واشنطن حول الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النووية الإيرانية تحت الأرض في منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، من جراء القنابل الأميركية.وقال إن الضربات تسببت في "تدمير كامل"، وهاجم تقييما استخباراتيا مبكرا للبنتاغون وجد أن الهجمات قد تكون قد أخرت برنامج إيران النووي بضعة أشهر فقط.كما نفى الأميركي بيت هيغسيث التقييم بشدة، قائلا للصحفيين، الخميس، إن الضربات "دمرت القدرات النووية الإيرانية".(سكاي نيوز)