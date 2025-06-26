روسيا تتهم بريطانيا بدفع الناتو نحو المواجهة خلال قمة لاهاي

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اتهمت في ، بأنها دفعت بأجندة المواجهة خلال قمة حلف في بهدف تصعيد المواجهة مع .وقالت السفارة الروسية في لندن إن بريطانيا حملت راية المواجهة مع في قمة الناتو.وأوضحت السفارة أن ما وصفتها بـ "الهيستريا المعادية لروسيا" تتناقض مع أهداف التي تعلنها بريطانيا في العلن بشكل رسمي.وأكدت السفارة الروسية أن زحف البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى حدود روسيا، وإعادة تسليح سيُلغيان في النهاية مكاسب السلام ويدفعان القارة الأوروبية إلى أخطر مرحلة منذ الحرب العالمية الثانية.إلى ذلك، وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في خلال قمة في أمس الخميس على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. (العربية)