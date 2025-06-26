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عربي-دولي
روسيا تتهم بريطانيا بدفع الناتو نحو المواجهة خلال قمة لاهاي
Lebanon 24
26-06-2025
|
23:36
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اتهمت
السفارة الروسية
في
لندن
،
بريطانيا
بأنها دفعت بأجندة المواجهة خلال قمة حلف
الناتو
في
لاهاي
بهدف تصعيد المواجهة مع
موسكو
.
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وقالت السفارة الروسية في لندن إن بريطانيا حملت راية المواجهة مع
روسيا
في قمة الناتو.
وأوضحت السفارة أن ما وصفتها بـ "الهيستريا المعادية لروسيا" تتناقض مع أهداف
الأمن القومي
التي تعلنها بريطانيا في العلن بشكل رسمي.
وأكدت السفارة الروسية أن زحف البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى حدود روسيا، وإعادة تسليح
الدول الأعضاء
سيُلغيان في النهاية مكاسب السلام ويدفعان القارة الأوروبية إلى أخطر مرحلة منذ الحرب العالمية الثانية.
إلى ذلك، وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في
الاتحاد الأوروبي
خلال قمة في
بروكسل
أمس الخميس على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. (العربية)
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